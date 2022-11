Erotické online seznamky: Kde najít ty nejspolehlivější a jaká jsou rizika?

Zatímco první online seznamky fungovaly v devadesátých letech spíše jako vyhledávače, ty novodobé už jsou proti nim značně pokročilé. A samotné hledání v seznamkách je dnes o mnoho jednodušší. Některé fungují i jako seznamovací aplikace do mobilu, jejichž prostřednictvím je možné se bezpečně seznámit.

Najdou se ženy, které od sexuálního protějšku očekávají více schůzek a delší seznamování. Takovým budou pravděpodobně vyhovovat seznamky pro náročné nebo vhodné pro více schůzek. Vybírat si v uživatelském rozhraní většinou můžete z více typů erotických hrátek, podle orientace a druhu zálib. Seznamovat se je možné i ve více lidech najednou. Stačí, když to uvedete v informacích o sobě a ve svých požadavcích. Seznamovací weby a aplikace nabízejí množství druhů a typů schůzek. Na své si přijdou fanoušci tvrdého sado-maso sexu, análního sexu, lidé se zálibou ve fetišismu i s dalšími sexuálními odchylkami.

Připravte se pouze na to, že aplikace určená k nezávaznému sexu, jakou je například Xpass, půjde při registraci rovnou k věci. Bude po vás chtít odpovědi na některé intimní otázky, včetně oblíbené sexuální polohy a vašich dalších preferencí v erotické oblasti.

Je vidět, že doby krkolomného a někdy neohrabaného seznamování u baru jsou dávno pryč. Technologické pokroky již umožňují jedincům, kteří prahnou po nezávazném sexu, najít protějšek prostřednictvím aplikace. Jedna z nich má kromě toho za cíl uživatele zároveň chránit a vzdělávat. Řeč je o mobilní aplikaci XPass, jejíž tvůrci si kladli za cíl zatočit se sexuálními násilníky a dalšími pachateli trestných činů. Tvrzení, že je tato aplikace skutečně bezpečná, podporuje i fakt, že disponuje funkcí pro elektronický souhlas s pohlavním stykem. Používá se k němu QR kód, který vy a potenciální partner naskenujete. To je vše a vašemu seznámení nic nebrání.

Oblíbenou online seznamkou je také aplikace Tinder, kam uživatelé chodí za různými účely. Hledají tam nezávazný flirt i sexuální potěchu. Někteří dokonce i vážné vztahy. Používání aplikace je poměrně snadné. Stačí si ji stáhnout do chytrého telefonu a zaregistrovat se.

Při navštěvování online erotických seznamek si dávejte pozor především na jejich věrohodnost. Některé z těch méně důvěryhodných vás mohou snadno připravit o nemalou částku peněz pod záminkou garance schůzky či vyhledávání nových partnerů. Pamatujte na to, že se v případě seznamování přes internet stále jedná o virtuální realitu a ta skutečná může být mnohdy jiná.

Odhalit podvodníka není jednoduché

Odhalit podvodníka, který se v online prostoru skrývá za maskou milovníka, nebývá snadné. Ostatně někdy to dá zabrat i samotným kriminalistům. Abyste se vyvarovala setkání s nebezpečným sexuálním delikventem, najdete v pokročilejších seznamovacích aplikacích, třeba v XPassu, právní kodex a seznam toho, co ještě je a co není legální.

Jestli jste v nezávazném seznamování nová, může vám kodex posloužit pro lepší zorientování se v tom, co už není normální. Napoví vám, jaké věci by si k vám neměl dovolovat ani protějšek na jednu noc. Při konverzaci s potenciálním sexuálním partnerem dávejte pozor na jeho případné přehnaně zvrácené choutky a jiné netradiční chování. V opačném případě byste se mohla dočkat schůzky se sexuálním delikventem. Mějte na mysli, že byste nikdy neměla souhlasit s ničím, co sama nechcete.