Erotické pomůcky v ložnici: Nejčastější chyby, které lidé dělají při jejich užití

Nedáváte hračkám šanci

Možná vás samotnou ani nenapadlo si erotickou pomůcku pořídit a dostala jste ji buď jako žertík od přátel, případně od partnera, který je zvídavější a rád by zkusil něco nového. Jestli jste pomůcku vyzkoušela a máte pocit, že vám to nic nedalo, nevzdávejte se. Stejně jako sex s partnerem vyžaduje manipulace s erotickými hračkami občas cvik a vy sama si musíte vyzkoušet, co vašemu tělu dělá nejlépe. A nebojte se do hrátek zapojit i vašeho partnera, erotické hračky totiž mohou ještě víc zintenzivnit váš sexuální život.