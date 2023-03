Erotický hit 90. let: Kam se vytratily moderátorky diskuzního pořadu Peříčko?

Když v roce 1994 začala v České republice vysílat první komerční televize Nova, přinesla na české obrazovky řadu nových televizních formátů, které diváci milovali. V roce 1997 to byla například erotická talk-show Peříčko, které se vysílalo jednou týdně. Diváci měli možnost sledovat spoře oděné moderátorky, které si do studia zvaly zajímavé hosty a diskutovaly s nimi na nejrůznější erotická a sexuální témata. Hosté byli většinou buď z erotické branže, nebo šlo o známé celebrity. Peříčko se přestalo vysílat v roce 2004, tedy téměř před dvaceti lety.

Za pracovní příležitosti v oblasti erotiky je ale stále vděčná. „Je to moje součást. Já jsem za to strašně ráda, protože jsou to zkušenosti, které se nedají vyčíst z knížek, ty se musí prožít. A vůbec pracovat ve světě, pracovat pro Hugha Hefnera v Playboyi v Los Angeles, moderovat Peříčko, naučit se pracovat s kamerou, s mikrofonem, umět komunikovat, to všechno mě vytvořilo a dnes jsem za to nesmírně vděčná,“ uvedla bývalá playmate kdysi v rozhovoru pro iDnes.cz.

Sára Saudková

Vůbec první moderátorkou se stala rozevlátá zrzka Sára Saudková, která s hosty i o těch nejbizarnějších sexuálních tématech diskutovala bez mrknutí oka. Saudkovou ale neproslavilo jen Peříčko, mluvilo se o ní především v souvislosti s jejím vztahem se známým českým fotografem Janem Saudkem. S ním i přes velký věkový rozdíl vydržela dlouhá léta, a dokonce se u něj sama zaučila v oblasti fotografie a stala se uznávanou fotografkou, ačkoli jí byla často vyčítána očividná inspirace slavným partnerem.

Se Saudkem se nakonec Sára rozešla kvůli jeho synovi Samuelovi, s nímž žije dodnes a má s ním čtyři děti. Focení aktů se věnuje stále, občas ale nahá těla vymění za komerční témata či fotografování slavných osobností. Napsala také čtyři knihy. „Byla to určitě skvělá zkušenost, protože jsem se pustila do něčeho, co tady nikdy nikdo nedělal. Skočila jsem do rybníka jménem sex a erotika a dělala jsem, co jsem mohla. Snažila jsem se toto zákoutí lidské duše podat co nejpřijatelněji a hlavně ne vulgárně. Což si myslím, že jsem zvládla na výbornou,“ zavzpomínala Saudková v rozhovoru pro Blesk.