Erotický horoskop na víkend. Lvy čeká románek, Štíři rozpálí i skálu

Beran (21. 3.–20. 4.) Říká se, že láska je slepá, a vy, milí Berani, patříte ve zvěrokruhu mezi nejžhavější kandidáty. Vaší vládnoucí planetou je Mars, který je pověstný svou nerafinovanou energií touhy a milostného jiskření. Ani tento víkend nehodlá zůstat pozadu, naopak jeho paprsky sex-appealu způsobí pořádně oslňující ohňostroj! Užívejte si sexu, flirtujte, ale pamatujte, že skutečnou hlubokou lásku potkáte až na jaře. Váš Éros: Pokud budete mít na sobě síťované punčocháče s otvorem v rozkroku, počítejte, že dlouho nevydrží. Nesnažte se ale partnerovi přizpůsobovat v jeho sexuálních praktikách. On nechce sobě rovnou sexuální partnerku, chce obětního beránka, který ucítí jeho sílu a moc.

Býk (21. 4.–21. 5.) Smyslnost a přítulnost má vaše znamení přímo v popisu práce, navíc je vaší vládkyní Venuše, srdcová královna, která láskou rozhodně nebude šetřit. Ať už se o víkendu ocitnete kdekoliv, bude na vás číhat. Pozor však, aby vám některé zážitky a dojmy nepřerostly přes hlavu, nedejte se omámit lichotkami a dejte na svou intuici, nestane se pak, že byste udělali chybu. Váš Éros: Máte-li doma partnera ve znamení Býka, červené prádélko, tma a vzrušená vůně ženy ho dokážou omámit a rozproudit k extrémním výkonům. V takovém případě je mu jedno, jestli je stará, nebo mladá, štíhlá, tlustá, hezká či ošklivá. Budou mu vládnout býčí pudy a on je musí nutně ukojit.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Musíte se maličko uklidnit a zpomalit. Láska je plachá, tak ať ji nevyplašíte. Mnozí z vás, kteří jste se v minulém roce rozešli se svou láskou, zaznamenáte v nejbližších dnech impulzy touhy svých protějšků k návratu, podmínkou však je více se soustředit na signály toho druhého a zbavit se sebestřednosti. Stejná podmínka platí i pro zatím fungující manželské páry, jen tak lze předejít ochlazení vztahu. Váš Éros: Počítejte s tím, že se partner chystá zapojit do skupinového sexu, který právě bude probíhat někde v jeho okolí a kde by se chtěl blýsknout svým šarmem. Rád si s sebou vezme želízka, pár robertků a anální gel. Velmi rád využívá praktiky, které ještě nezkusil, o kterých slyšel. To ho přitahuje a láká – dopřejete mu okusit nepoznané?

Rak (22. 6.–22. 7.) Začátek roku je pro vás zkouškovým obdobím, ale na konci by mohla být sladká odměna. Raci, kteří nemají stálého partnera, můžou v nejbližších dnech potkat vysněný protějšek a nemusí z toho být jen milostný románek. Dokonce počítejte i s možným návrhem k sňatku, neboť partner se srdcem i smysly ocitne na stejné vlnové délce. Máte šanci potkat prince svých snů. Váš Éros: V oblasti lásky a vztahů nepatříte zrovna mezi ty nejprůbojnější jedince, ale při sexu se přece jen trochu změníte. Přestože působíte stydlivým a plachým dojmem, vře ve vás vášeň a sexuální touha. Pokud vycítíte partnerův něžný přístup, rozpálíte se jako žhavá kamna. A když podpoříte své sobotní vzrušení ještě navíc kapkou alkoholu, změníte se najednou v sexuální „vášnivku".

Lev (23. 7.–22. 8.) V horoskopu máte šťastné dny, neboť se pravděpodobně zamilujete do protějšku s větším věkovým rozdílem. Každopádně šipky vašich kompasů budou přitahovány týmiž póly. Nečekejte však, že půjde všechno hladce. Slunce, vaše planeta, bude ovlivňovat šance na seznámení. U zadaných zůstane vše při starém. Váš Éros: Víte, co můžete od svého Lva čekat? Chce se rychle a vznešeně pomilovat, pokořit svou oběť a poslouchat to, jak byl výborný. Rád ženu ovládá a zaučuje do tajů svých sexuálních praktik. Nepočítejte s nějakou extra výraznou předehrou a nedávejte mu najevo, že už to dávno všechno znáte, bylo by dotčeno jeho „ego".

Panna (23. 8.–22. 9.) Jste ztělesněním přizpůsobivosti, vždy ochotné pomoci druhému v nesnázích a dokážete se pro svého milovaného partnera v určitém směru až obětovat. Ve vašem nitru se skrývá romantika, přesto jste však v intimitě a sexuálních záležitostech spíše přijímací typ, proto pozor, aby se vaše milostné jednání nestalo příliš statickým a mechanickým. Vylezte o víkendu ze své ulity a ukažte, co ve vás dřímá. Váš Éros: Muž ve znamení Panny je skutečným intelektuálem, na něhož musíte vyzrát hlavně svou inteligencí a ženskou taktikou. Zajímá ho vše, co podpoří jeho vzestupnou kariéru nebo jakýkoliv prospěch pro jeho osobní život. Pokud si ho však žena získá, dokáže ji rozmazlovat a hýčkat. Nikdy však nevíte, zda je to z lásky, nebo za účelem jeho prospěchu.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Myšlenka na zvuk svatebních zvonů je touto dobou nebývale intenzivní a Jupiter dává rovněž své šťastné požehnání. Vám ale, kteří už v manželství jste, nepřinášejí hvězdy bohužel jen samé superlativy, protože je zde „jankovitý" Uran. Ten může nečekaně zamíchat kartami v podobě odcizení nebo krátkodobých rozchodů. Snažte se proto vyhýbat zbytečným střetům, hodně tím můžete zachránit. Váš Éros: Partner narozený ve znamení Vah se dokáže přizpůsobit sexuálním praktikám, které však nejsou příliš extravagantní. Jde mu hlavně o dokonalé uspokojení partnerky. Pokud je vhodně stimulován, ztratí všechny zábrany a nic mu nebude cizí. Je to odborník na milostné předehry. Dokáže vyvolat orgasmus už jen svými dotyky. Myslete na to během víkendových radovánek.

Štír (24. 10.–22. 11.) Žena Štír opravdu ví, jak na muže. Jak si je získat a jak si je zkrotit. Je to nepřehlédnutelné znamení plné vášní a vzrušení. Rozpálí i skálu. Jakmile si určí nějaký cíl, dosáhne ho, ať to stojí, co to stojí, její umíněnost a vytrvalost je opravdu neuvěřitelná. Ať dělá cokoliv, pouští se do toho s vervou a odhodláním na plný výkon. Sex samozřejmě nevyjímaje. Váš Éros: Vy, kteří jste zadaní, využijte mrazivého víkendu a teplo domova k posílení vašeho partnerského vztahu, co nejvíce si se svým protějškem užívejte společných chvil, vyrazte za kulturou, na lyže nebo do vinárny. Zkrátka tam, kde se můžete věnovat sami sobě a odpočinout si od každodenních povinností.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Manželské páry budou prožívat trochu kritičtější víkend, protože budete najednou klást větší důraz na odlišnosti vaší druhé polovičky. Proto vám nepůjde sladit vztah podle vašich představ. Lákadla v podobě mimomanželského vztahu hrozí komplikacemi doma. Jak také jinak – milenec, to je tenký led! Váš Éros: Střelkyně míří vždycky přesně. Sex má ráda, ale opravdový sex, ne žádné zdlouhavé předehry a přešlapování. Když má chuť, nezdráhá se o soulož přímo říct nebo svou chuť partnerovi významně naznačit. Dokáže se sama tak rozjet, že partnera ani nepotřebuje a o orgasmus se postará úplně sama.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) V těchto dnech z vás sálá přitažlivost. Buďte trpělivá, hektický konec roku zanechal stopy na vás obou a na manželské hrátky nemáte ani pomyšlení. Přesto si dokážete dát najevo svoje sympatie. Aby to nebyla nuda, zpestříte si sex neobvyklou aktivitou, kterou jste dosud zavrhovali. Kdy jindy, když ne teď. Váš Éros: Váš Kozoroh se nemiluje pouze pro svou potřebu, ale i pro vaši potřebu. Sexuální hrátky pečlivě plánuje jako celý svůj život. Má rád ženy připravené k milování, kdykoliv si o to řekne, a neuznává náhlé bolesti hlavy či břicha. Má rád milování v pohodlném, teplém a klidném prostředí. Dává přednost zkušeným ženám, které znají, co mu dělá dobře, a samotný akt dokážou pokaždé něčím zpestřit.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) Letošní rok pro vás bude po stránce lásky a milostných záležitostí velmi uspokojivý. O kontakty a seznámení s druhým pohlavím nebude nouze, nechte však věcem volný průběh. Příjemná setkání na vás číhají při víkendové cestě. Vábivá Venuše dokáže být skutečně rafinovaná. Co se týče pohodové atmosféry, bude dopřáno taktéž manželským vztahům, takže žádné excesy ve vzduchu nevisí. Váš Éros: Vodnář sice na povrchu působí chladně, ale i tak v něm doutná cosi expanzivního. Ženy vnímá jako podřízené a nadřízené. Nechce s nimi pouze do postele, ale chce lásku, procházky, romantické líbání. Jeho sexuální předehry jsou smyslné, někdy až zdlouhavé. Občas je ho třeba trošku postrčit k tomu nejdůležitějšímu. V tu chvíli se probudí a stane se z něj doslova sexuální stroj, který se hned tak nezasekne.

Ryby (21. 2.–20. 3.) Váš partner projeví čím dál víc nespokojenosti, bude vás kritizovat a vyžadovat více disciplíny nejen v péči o domácnost, ostrá slova padnou i okolo sexu, buďte na jeho ostrý jazyk proto v následujících dnech připravená. Opozice Merkura se nad vámi vznáší jako mračno a věští problémy. Bude vhodné neutíkat od reality, nýbrž se snažit věci řešit, jinak by se mohlo stát, že Merkur rozdmýchá u mnohých Ryb rozvodové řízení a z vašeho vztahu zůstanou jen mýdlové bublinky. Váš Éros: Pro muže v Rybách je vzrušení a sex každodenní potřebou. Pro tu je ochoten obětovat cokoliv. Je rád tím, kdo udává rytmus a styl milování včetně poloh a praktik. Přestože v erotice drží prim, nechá se naoko ovládat ženou. A vězte, že čím je Ryba starší, tím lépe plave…