Erotika z dědova šuplíku: Pin-up girls, nebo údernice? Byla byste v padesátkách in?

Jaké byly erotické symboly 50. let? Líbily se generaci našich dědů či otců jiné ženy, než se líbí dnešním mužům? Posuďte sama...

Jak na tom byli s erotikou naši dědové?

V padesátých letech minulého století byla ve většině civilizovaného světa pornografie nelegální, což samozřejmě neznamená, že neexistovala. První krátké erotické snímky začaly vznikat s rozvojem kinematografie v prvním desetiletí 20. století. V padesátých letech bylo USA už Mekkou pornoprůmyslu (samozřejmě ilegálně) a toto prvenství si udrželo dodnes.

Nejslavnější tehdejší hvězda filmů pro dospělé se jmenovala Candy Barr. Na plátnech oficiálních velkých kin se sice neobjevovala, ale v nevěstincích a soukromých pánských klubech filmy s touto texaskou tanečnicí byly velice populární. I slavná Marilyn Monroe, v době, když byla ještě jednou z tisíců slečen snících o slávě filmové hvězdy, natočila minimálně dva krátké pornosnímky.

Pin-upky byly in

Co však bylo v padesátých letech velmi populární, a přestože nabité erotikou, tak i legální, byly tzv. pin-up girls (z angl. dívka přišpendlená na vývěsce). Atraktivní modelky v krátkých sukních (nebo bez nich) na vysokých podpatcích, s co nejhlubšími výstřihy pózovaly u všeho, co bylo záhodno zpeněžit.

Kapitalisté už tenkrát pochopili, že sexy ženské tělo se dá využít v reklamě v podstatě na cokoliv. "Sezónní" plakáty s polonahými modelkami zaplavily Ameriku. Míra tolerance k tomu, co je přípustné a co není, byla velmi vysoká.

Východní symboly

Ve východním bloku byla situace jiná. Zde "umění" nesloužilo laciné komerci, ale ideologii. Hranatý, monumentální reálný socialismus bujel všude kolem. Pro naše dědy, nebo minimálně tehdejší ideology, žena nebyla pouze prostředkem nezávazného pobavení a lechtivou erotickou múzou. Socialismus v ženě viděl víc. V padesátých letech muži měli snít o uvědomělé člence strany se správným ideologickým pohledem na život budující společně a rovnoprávně po jejich boku lepší svět. Alespoň oficiálně byla erotickým symbolem východního bloku soudružka – údernice.

Prohlédněte si naši galerii a posuďte sama. Kdo to měl lepší: naši dědové, nebo jejich americké protějšky?