Ester Ledecká má zlato! Jaká je v soukromí, prozradil její bratr Jonáš

Česká republika se může radovat z první zlaté medaile na Zimních olympijských hrách v Pekingu. Má ji v kapse snowboardistka Ester Ledecká, která ji získala za výhru v paralelním obřím slalomu. Zlatou medaili získala právě dnes 8. února 2022. Jaká je v soukromí, jaká byla jako malá? Podívejte se na video v úvodu článku, kde bratr Jonáš popisuje, jak ji motivovala čokoláda a jak chtěla vždy být lepší než on.

První žena v historii, která vyhrála na olympiádě ve dvou disciplínách

Ester Ledecká excelovala už v kvalifikaci, kdy zvládla všechny čtyři finálové jízdy, ve finálové jízdě pak bylo jasné, že si jede pro zlato. Porazila v ní soupeřku z Rakouska Danielu Ulbingovou. A to není vše, stejně jako před čtyřmi roky v Pchjongčchangu bude bojovat o medaili i v superobřím slalomu na lyžích, kde má opět šanci obhájit zlato. Právě v Pchjongčchangu vyhrála zlatou medaili jak na snowboardu, tak na lyžích.

„Jsem ohromně šťastná, ale pořád jsem trošku hlavou v závodu,“ řekla Ledecká krátce po dojetí webu ZOH. „Byla to zábava. Snažila jsem se jezdit konzistentně, držet si ideální linii a dařilo se mi to celý den. Odvedla jsem dobrou práci a jsem moc pyšná na svůj tým. Všechno udělali skvěle a já jsem ráda, že jsem to takhle dokončila,“ uvedla.

Ve svých šestadvaceti letech je tak Ledecká už trojnásobnou olympijskou šampionkou a dohnala svými trofejemi rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a oštěpaře Jana Železného. Čtyřikrát na olympiádě vyhrál atlet Emil Zátopek a českou rekordmankou je se sedmi triumfy legendární gymnastka Věra Čáslavská.

A co na ni práskl její bratr Jonáš Ledecký? Podívejte se na video v úvodu článku! Vydržte až do konce, uvidíte ji jako malou hokejistku i na serfu a spousta dalších záběrů ze soukromí.