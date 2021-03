Eva je úspěšná žena a se svým přítelem Adamem žije téměř rok ve společné domácnosti na malém městě. Během té doby spolu zažili hodně hezkých chvilek. Dalo by se říci, že se dobře znají a klape jim to. Eva si však vztahem není jistá.

Vztah z kamarádství

Než jsme spolu začali chodit, byli jsme dlouho jen přáteli, a proto jsem věděla, že se mu líbí úplně jiný typ holek, než jsem já sama. Na rozdíl ode mě, která ho milovala v podstatě od první chvíle, kdy jsme se potkali.

Přátelství časem přerostlo v milostný vztah a partnerství, určitě se máme rádi, přesto se často cítím nejistá a neustále v sobě řeším nějaké pochybnosti. Co když se objeví nějaká hezčí, vtipnější, štíhlejší,... prostě žena, o které Adam snil, když jsme byli pouze kamarádi?

Trápí mě přehnaná žárlivost

Vždycky když Adam přijde domů později z práce nebo se vrátí z hokeje, který hraje s partou svých kolegů, tak zažívám svíravé pocity, divné tušení, snad i žárlivost a kolikrát ve své mysli řeším věci, které asi nejsou úplně v pořádku. Občas se Adam jako každý chlap otočí po nějaké krásné ženě nebo tuhle až s přílišným nadšením mluvil o své kolegyni z práce... A to už je ze mě ta pravá hysterka, i když jí sama být nechci.

Navíc byl teď Adam povýšen a dostal pracovní příležitost v Praze, a to už mě absolutně vykolejilo, rozhodně mě to nenechává klidnou a téměř každý večer, když zavřu oči, bilancuju náš společný život a hledám potenciální skulinky v podobě drobných zklamání či nějakou nespokojenost. A tak stále dokola, večer co večer.

Jak se zbavit nejistoty ve vztahu

Neustále se snažím sama sebe ujistit, že Adam je se mnou více než rok proto, že mě miluje, váží si mě a ví, jak jsem „úžasná“... a vztah se mnou mu za to stojí. Bohužel někde v podvědomí tomu nechci uvěřit a bojím se, že na svou nedůvěru v něj jednou dojedu. Anebo svou nejistotou jinak krásný vztah zničím navždy.

Potřebovala bych si s Adamem o všem promluvit, najít společnou řeč a nějak se ze své nejistoty vypovídat. Nemám ale odvahu a bojím se, že bych se mohla dozvědět něco, co vlastně slyšet nechci. Navíc zjišťuji, že jsem si tímto přiznala něco, co už v sobě dlouhou dobu potlačuji. Nejistotu ve vztahu, a to určitě není správné.

Každodenní starosti, pracovní stres a moje oblíbené fitko dokáží moje černé myšlenky vždy na chvíli přesměrovat jinam, ale bohužel zbavit se jich úplně neumím. Z knih a filmů dobře vím, že pokud je žena nejistá ve vztahu, je to začátek konce.

Prostě se musím přes všechno přenést, jinak je budoucnost našeho vztahu v troskách. Společné soužití s Adamem je možné jen na základě jistoty a důvěry stejně jako u jiných párů. To jsem koneckonců četla již nesčetněkrát.

Možná i Adam by mi měl dát více najevo, že mě miluje, váží si mě a já nemusím mít obavy. Třeba tím, že by se mnou trávil více volného času, měl nápad, jak mě z té nervozity vytrhnout nebo... kdyby přišel se zasnoubením, abych si začala více věřit a zbavila se té vnitřní nejistoty, která by mě časem mohla dovést až k sebezničení.