EVA (35): Zažila jsem v práci sexuální harašení. Musela jsem se ozvat

Eva je svobodná a bezdětná. Miluje svoji práci a ráda by se ve své kariéře dostala až na vrchol. Bohužel její nadřízený snil také o jednom vrcholu. Rád by se s Evou nezávazně vyspal výměnou za vyšší plat. Eva jeho sexuální harašení ale přestala tolerovat a vše probrala s vedením firmy. Bála se však, jak se k tomu nadřízení a kolegové postaví.

„Evo, rád ti zvýšení platu vyjednám, ale půjdeš se mnou na večeři. Víš, že se mi jako žena velmi líbíš, tak proč bychom spolu nemohli strávit pěkný večer? Co ty na to?“ Po těchto větách mého šéfa Aleše jsem konečně prozřela a všechno jsem to pochopila. Stala jsem se obětí sexuálního harašení a nečinně jsem tomu několik měsíců jenom přihlížela.

Ze začátku jsem měla pocit, že jde jenom o nevinnou legraci. Takové to běžné laškování na pracovišti. Když jsem měla nové šaty, tak mě Aleš pochválil, jak mi to sluší. Podobné to bylo, jakmile jsem přišla od kadeřnice nebo z manikúry.

Ze začátku mi pochvaly říkal veřejně před ostatními kolegy. Většinou se k němu někdo z přítomných pánů přidal, a tak z toho vznikla lichotivá konverzace. V té době jsem to rozhodně nebrala jako sexuální harašení.

Později mi ale začal Aleš psát zprávy na služební telefon nebo firemní chat. Byly to vzkazy typu – Dnes ti to moc sluší. Máš úžasné nohy. Chtěl bych je hladit. Oblékni si zítra ty sexy červené šaty… Na žádnou zprávu jsem mu neodepisovala. On vždy s napětím sledoval moji reakci, když jsem si zprávu přečetla.

Pokaždé jsem byla v rozpacích, ale nechtěla jsem si přiznat, že bych byla obětí sexuálního harašení. Říkala jsem si, že je to přece můj nadřízený. Navíc je ženatý, má dvě krásné malé holčičky, tak si asi jenom honí vlastní ego. Možná je doma nespokojený a potřebuje si něco dokázat jinde.

Když mi ale nabídl zvýšení platu výměnou za intimní večeři, musela jsem zakročit. Nevěděla jsem, jak na podobné obtěžování reagovat. Nikdy jsem to nezažila. Je to obtěžování na pracovišti, jak to mám řešit? Mám jít za personalistou nebo přímo vedením firmy? Budou mi věřit?

Jsem v úplně jiné pozici, než je Aleš. Je mi pětatřicet, nemám stálého partnera, manžela ani děti. Jsem takto spokojená, žiji svou prací a chci budovat kariéru.

Možná mi řeknou, že jsem Aleše účelně provokovala. Že se nejedná z jeho strany o žádné sexuální harašení, ale je to spíše má snaha vystrnadit ho a vzít funkci po něm.

Chvíli jsem o tom všem přemýšlela a opravdu jsem si byla harašením jistá. Vybavila jsem si ty letmé pohledy, mrkání a časté doteky. Aleš mě často hladil po ramenou, někdy za mnou přišel a začal mi dělat masáž krční páteře.

Bylo víc věcí, které jsem měla brát jako obtěžování a možná i jako stalking. Nemohla jsem to tak nechat a rozhodla se jeho sexuální harašení probrat s hlavním personalistou.

Personalista si mě pozorně vyslechl. K mému překvapení mě obeznámil s tím, že Aleš už jednu výtku za nevhodné chování na pracovišti má. Bylo to velmi podobné – obtěžování, sexuální harašení a stalking. Celé se to odehrálo ještě před mým příchodem do firmy a nějak se to zametlo pod koberec tak, aby byly obě zúčastněné strany spokojené. Nyní už to ale tak nebude.

Aleš dostal výpověď na hodinu. Nikdo ani nechtěl slyšet jeho verzi. Bylo jasné, že obtěžování žen je jeho denním chlebem. Když se ve firmě všechno rozkřiklo, ozvalo se více kolegyň, které Aleš obtěžoval.

Já jsem povýšila na jeho místo a začala jsem se více angažovat v otázce sexuálního harašení na pracovišti. Podělila jsem se nejen s vámi o svůj příběh, ale i s dalšími lidmi na sociálních sítích a odborných konferencích. A Me Too mi není cizí.