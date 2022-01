EVA (37): Přebrala jsem jí snoubence, dnes jsme kamarádky na život a na smrt

Jak se říká, láska si nevybírá. Eva by nikdy nečekala, že se zamiluje do partnera své kamarádky, ale stalo se. I když to tak zpočátku nevypadalo, kamarádka jí nakonec odpustila… A stala se její záchranou.

Je to necelých devět let zpátky. Moje kamarádka Adéla se měla tehdy v červnu vdávat za Pavla, pohledného, ale trochu nedozrálého mladíka. Já jí měla jít za svědkyni. Vše se ale zvrtlo ve chvíli, když zjistila, že on miluje mě…

Já jsem byla v té době už dva roky sama, a protože jsem byla hodně pracovně vytížená a neměla jsem moc přátel ani kde se seznamovat, chodili jsme pravidelně každý pátek večer takhle ve třech do místní hospůdky.

No a slovo dalo slovo a s Pavlem jsme si začali nebývale rozumět. Během konverzace mezi námi třemi jsme se vždy na hodně věcech shodli a doplňovali se. Adéla se jen nestačila divit.

Do svatby zbývaly asi dva měsíce a Adéla se mi svěřila, že cítí, že mezi mnou a jejím nastávajícím je něco víc. Přísahala jsem jí, že jsme spolu nikdy nic neměli, ale přiznala jsem jí, že mě Pavel přitahuje a zřejmě jsem se do něj zamilovala. On to cítil stejně.

Adéla se z toho zhroutila, svatbu zrušila, změnila práci a odstěhovala se do jiného města. Naše kamarádství v tu chvíli skončilo. Ona věděla, že jsme v tom s Pavlem nevinně, ale nedokázala přihlížet našemu štěstí, protože ho milovala. Oba jsme to nesli těžce, ale nakonec jsme to spolu dali dohromady.

Po roce a půl jsem s Pavlem otěhotněla. Vše se zdálo být super. Jenže krátce po porodu jsem zjistila, že mi Pavel celou dobu zahýbal s kolegyní z práce!

A to jsme spolu normálně do šestého měsíce spali! V tom šoku jsem to volala Adéle, od doby jejího odchodu jsme spolu nebyly v kontaktu.

Adéla byla úplně zaskočená. Řekla mi, že její bývalá kolegyně z práce, kde se potkala tehdy s Pavlem, jí řekla, že je vyhlášený proutník a milovník sexu. Takže jsme se spálily obě.

Jenže já jsem měla malé miminko. Nemohla jsem s ním ale zůstat. Adéla zmobilizovala všechny síly k tomu, aby mi pomohla odejít od Pavla co nejsmírněji, najít pro mě byt a postarat se o dítě. Bylo to tehdy neskutečně drsné období.

Zůstala jsem na dítě sama. Pavel se starat nechtěl. Naštěstí jsem dnes vdaná a doufám, že za skvělého muže – mám s ním ještě tříletého syna. Adéla je také vdaná a má krásnou holčičku. A mohu říct, že jsme dodnes kamarádky na život a na smrt.