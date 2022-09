EVA (39): Začala jsem si s otcem svého partnera, psychicky mě to rozložilo

Srdci se někdy zkrátka nedá poručit, a tak se občas zamotáme do vztahů tak, že nevíme, kudy z toho ven. Evu by nikdy nenapadlo, že by si začala s otcem svého partnera, ale nakonec se tak stalo. Jak to dopadlo?

S Pavlem jsme byli typická studentská, gymnaziální láska. Chodili jsme spolu od šestnácti let. On byl moje první vážná známost. Nikdy jsem nebyla průbojná, nikdy jsem si moc nevěřila, takže Pavlovi dalo dost práce, než si mě získal a přesvědčil mě, že to se mnou myslí naprosto vážně.

Po pár týdnech z nás byla nerozlučná dvojka, kde byl jeden, byl i druhý. Domů jsem si ho ale přivést nemohla, měla jsem dost prudérního a vzteklého otčíma. Ten mi neustále přednášel o tom, že si kluka můžu dopřát až v plnoletosti a vidět chce jednou jen toho, koho si budu brát. To mě ale neodradilo, Pavla jsem si hodlala ubránit před celým světem.

Jeho rodiče byli naprosto odlišní od těch mých, moderní, otevření, vstřícní, milí. Přítel mě vzal domů po dvou měsících chození. A rovnou na nedělní oběd. Od prvního momentu mi přišlo, že tam patřím odjakživa. Pavlova mamka byla pohostinná, táta velký sportovec, který vypadal spíš jako Pavlův trošku starší bratr. Navíc byl dost výřečný a zábavný.

Rádi jsme se všichni potkávali na grilování, na obědě ve městě, jezdili jsme občas i na výlety. Taky nás jednou Pavlovi rodiče vzali na dovolenou do Turecka. Prostě rodinná idylka. Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy „tchyně“ onemocněla leukemií. Nástup a průběh choroby byly prudké. Jeden den byla zdravá, další bojovala o život. Okamžitě jí sice byla nasazena léčba, ale nezabírala tak, jak si lékaři představovali.

Jaroslava bojovala jako lvice, pořád si udržovala optimismus, věřila, že když chce tak moc žít, celý vesmír se spojí a ona se uzdraví… Po půl roce se ale její zdravotní stav dramaticky zhoršil. Nechodila, nejedla, jen spala.

V nemocnici jsme se u jejího lůžka střídali. Její plamínek pohasínal. „Tchán“ Václav přestal mluvit, chodit do práce, plakal a vztekal se. Nebylo mu to ale nic platné. Jarka zemřela. O tchána jsme s Pavlem pečovali, co nám síly stačily.

Za dva měsíce se dal jakžtakž do pořádku a všichni tři jsme se chystali na prázdninový výlet do Tater. Na poslední chvíli ale Pavla skolila angína a skončil s horečkami na antibiotikách. Protože byl zájezd zaplacený, poslal nás, ať jedeme alespoň my dva. Slovensko se vydařilo, s tchánem jsem se nenudila ani minutu. Snažil se strávit smutek, zase se smál…

Po návratu jsme se potkávali průběžně dál. A pak jsme si jednou na oslavě jeho narozenin dali všichni o pár sklenek víc. Pavel brzy usnul a na prosluněné podvečerní terase jsme zůstali jen my dva. Ano, došlo na vyjádření citu, polibky. Byla tam chemie, která měla neuvěřitelnou sílu.

Myslela jsem, že se z toho oba vyspíme, ale ne. Náš zakázaný vztah pokračoval a my se museli Pavlovi přiznat. Ten práskl dveřmi a odstěhoval se ke kamarádovi. Mě to psychicky rozložilo. Dnes se po dlouhých letech dokážeme s Pavlem normálně bavit. Občas se i vídáme. Láska s jeho tátou ale po dvou letech vyprchala.