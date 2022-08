Eva si s Ivanem po porodu prošla stadiem sexuální abstinence i velmi omezeného tělesného kontaktu. Nyní se jí sexuální touha vrátila, ale u manžela nenachází totéž. Myslela si, že není dobrou milenkou a neví, co mají muži rádi v posteli. I když se snaží manželovi nabízet nové věci, jejich sexuální život to nenakoplo.

Je to můj první partner

Reakce lidí na to, že jsem s manželem Ivanem už pětadvacet let, je vždy úplně stejná. Vytřeští oči, pootevřou ústa a řeknou něco jako: „A kolik vám teda bylo roků, když jste spolu začali chodit?“ S Ivanem se na sebe jen podíváme, usmějeme se a odpovíme, že patnáct.

Většinou nikdo z šokovaných podobný pár nezná. Nám to ale nikdy nevadilo a přišlo nám to úsměvné. Oba víme, jak to je. Svého životního partnera a kamaráda jsme potkali prostě v pubertálním věku a společně s ním také zestárneme.

Tento idylický stav má ale také drobná úskalí. To, které nyní řeším, je sex. Ivan je můj první a jediný sexuální partner, kterého jsem kdy měla. V posteli nám to vždy klapalo a navzájem jsme se doplňovali.

Nikdy jsem neměla potřebu hledat jiného chlapa nebo si pořizovat milence. A předpokládám, že stejně je na tom i Ivan. Prozatím mě netrápila otázka, co má rád v posteli, protože jsem měla pocit, že to vím. Poslední dobou to ale vnímám jinak.

Snažím se ho vyprovokovat

Je to zhruba pět let od narození našeho druhého syna. Po porodu jsem ztratila chuť na sex a milovali jsme se zhruba jednou za měsíc. Ivan je velmi tolerantní muž a nikdy mi nevyčítal, že nám ubylo našich společných chvil v posteli. Cítila jsem, že si na to zvykl a nevadí mu to. Nyní se to u mě ale zlomilo a mohla bych se s ním milovat den co den.

Ivan mi však můj sexuální apetit neoplácí. Snažím se být pro něj přitažlivá a sexy. Zašla jsem si ke kadeřnici, na nehty a ke kosmetičce. Koupila jsem si hezké spodní a noční prádlo, ale stále se nemůžeme přehoupnout přes milování jednou týdně. Buď mě Ivan nějak taktně odmítne, nebo to zarazí ještě před tím, než se začnu snažit se sváděním.

Jak ho dostat do kolen?

Musela jsem přemýšlet o tom, proč to tak je. Proč to neumím zlomit a zase být pro Ivana sexuální bohyní. Někým, koho Ivan rád uvidí v posteli na Evu? Možná je to tím, že jsme spolu už tak dlouho. Nebo je tím důvodem fakt, že vlastně ani nevím, co mají muži rádi v posteli?

Jiného partnera jsem v posteli neměla, a tak nemám jinou zkušenost. Myslela jsem, že vím, co má Ivan rád a co se mu líbí a to jsem se také snažila dělat. Říkala jsem si, že bych možná měla začít nějak experimentovat. Zjistit, co mají jiní muži rádi v posteli, a nabídnout to také Ivanovi.

Hledala jsem, jak být kreativní v posteli

Hledala jsem tedy informace na internetu. Styděla jsem se ptát svých kamarádek nebo kolegyň, co mají jejich chlapi rádi. Byla jsem zahlcená hromadou informací a teď už jenom zbývalo něco z nich vyzkoušet.

Poprvé jsem byla úspěšná. Zažili jsme v posteli takovou smršť rozkoše a vášně, o které jsem ani nesnila. I další pokus byl nezapomenutelný. Pak se to ale zarazilo a vrátilo se to do starých kolejí. Tedy téměř do starých kolejí.

Ivan začal říkat, že to má rád zezadu. Prý ho to moc vzrušuje. Tato poloha ale před tím nikdy nebyla jeho oblíbená, tak jsem byla překvapená. Samozřejmě se preference mohou časem měnit, ale zarazilo mě to. Nyní se už skoro jinak nemilujeme a je to zase jenom jednou týdně.

Už nevím, co mám dělat jinak. Ráda bych zkusila skoro cokoliv, aby to mezi nás vrátilo vášeň. Každou hračku, polohu, dotek nebo polibek – vše, co mají muži rádi v posteli, u mě může najít. On ale nemá zájem a nejvíc se mu líbí poloha, při které na mě nevidí a je to zaručená rychlovka. Jsem už zoufalá a nevím, co si o tom všem mám myslet.