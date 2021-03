EVA (40): Kvůli strachu z porodu asi ztratím dalšího muže, nemůžu najít řešení

Evě bylo letos čtyřicet let. Má stálého partnera, který by se rád stal otcem. Eva a její partner jsou zdraví, rodiči by tedy ještě stále mohli být. Jenže Eva má nepřekonatelnou fobii z porodu.