EVA (42): Dcera přítele je na holky. Partner nic netuší a já slíbila mlčet

Eva a dcera jejího přítele mají tajemství. Eva z toho není nadšená, přítel nic netuší a ona se cítí provinile.

S Markem chodím tři roky, ale nebydlíme spolu. K radosti mé dvacetileté dcery Sáry u něj však trávím prodloužené víkendy. Já odjíždím z domova a přítel mé dcery přijíždí, mnohdy se i míjíme ve dveřích. Odjíždím ráda, Marek bydlí v domku za Prahou, kousek od lesa. Má dva labradory, kteří mě milují. Má také zahradu, kterou zase miluji já.

A také má patnáctiletou dceru Timeu. Tu Marek vychovává sám. Její maminka se před pěti lety zamilovala do ženatého kolegy. Ona i onen muž se rozvedli, spálili mosty, odešli od svých rodin a začali svůj „šťastný život“ kdesi na jižní Moravě – bez dětí, bez závazků a z nich plynoucích povinností. Marek tehdy skončil na antidepresivech. V té době jsme se poznali.

Učila jsem jeho dceru čtyři roky na klavír. Věděla jsem, že se Timejce rozvádějí rodiče, svěřila se mi. Měli jsme a máme velmi hezký vztah. Holčičky mi bylo pochopitelně líto, a tak jsem se jí věnovala o něco víc a citlivěji než ostatním dětem.

Hezkého vztahu mezi mnou a mou žákyní si po čase všiml i její otec, s nímž jsem navázala přátelství. Timejce chyběla maminka a Marek byl rád za každou ženu, s níž si byla dcera blízká.

Náš vztah s Markem se prohluboval pomalu a nesmírně opatrně. Byla jsem si vědomá, čím si ti dva prošli. A také jsem nechtěla být pouze utěšitelkou a převoznicí, která Markovi pomůže se oklepat po rozvodu. To ale neznamenalo, že se mi nelíbil. Líbil, a moc! Ale ve svých čtyřiceti jsem už o vztazích něco věděla… Zkrátka jsem nechtěla ublížit ani sobě, ani jemu.

Přesto všechno jsme se po dvou letech po Markově rozvodu stejně nakonec dali dohromady. Já sama jsem rozvedená deset let, vážné vztahy jsem měla za tu dobu dva, ale až nyní jsem opravdu šťastná. O Marka a Timejku bych za žádnou cenu nechtěla přijít, jenže vše se nyní dosti zkomplikovalo a já se obávám, co celá situace do budoucna přinese.

Timce je patnáct, s přítelem si nyní nejsou příliš blízcí, se mnou má však vztah nadstandardní. Marek je moc rád. Ví, že jeho dcera postrádá mateřskou lásku, a také chápe, že puberta prostě není jednoduché období. Nicméně vím, jak nesnadno se přítel vyrovnává s tím, jak moc je jeho dcera jiná, než si představoval.

Klavír a hudba už ji dávno nezajímají, skončila i se zpěvem, skautingem i akvabelami. Timeu zajímají práva zvířat a ochrana přírody. Netuším sice, zda s tím nějak souvisí i zelené vlasy a propíchnutý nos, ale jisté je, že kvůli zacházení se zvířaty a zhoršujícímu se klimatu nejí maso. No a také je Timejka na holky, jenže to vím jen já, macecha. Její otec nikoliv.

V den, kdy jsem to zjistila, jsem k Markovi přijela v „nevhodný“ čas – místo v pátek navečer už v pátek ráno. Měla jsem volno. Marek vše věděl, Timea ale ne, přítel jí to zapomněl říct. Když Timejka dorazila domů, plela jsem skalku v zahradě. Nevěděla o mně.

Přišla s kamarádkou. Přivítaly se se psy, a pak, když jsem se s nimi chtěla přivítat i já, se začaly líbat! Poté zašly do domu. Schovala jsem se zpět do záhonu a vše rozdýchávala. Neviděly mě.

Když jsem pak za pár minut šla dovnitř, bouchala jsem vším, co mi přišlo pod ruku a také jsem hlasitě zahalekala pozdrav. Holky se obsluhovaly u kastrolů v kuchyni. Byly moc milé, Mirku jsem znala, měla jsem ji ráda, ale netušila jsem, že je pro Markovu dceru víc než kamarádka. Holky jedly, já si udělala kávu. Moc pěkně jsme si popovídaly.

Když pak navečer Mirka odešla, Timka za mnou znova přišla do kuchyně a trochu rozklepaně se zeptala. „Evi, ty TO víš, viď? Tys TO poznala, že ano? Prosím, neříkej nic tátovi, nepochopil by to.“ Přitakala jsem a ihned dívku uklidnila a slíbila, že budu mlčet.

Jenže co dál? Všechno už vím půl roku. Timejka se mi svěřuje, chce se mnou řešit nejen své vztahové problémy, ale i vše, co se týká její orientace. Důvěřuje mi. Vím, že si Marek všímá, že máme s Timeou nějaké tajemství. Občas jednoduše zmlkneme, když vstoupí během důvěrného rozhovoru do místnosti.

Nedávno se mě na to i přímo zeptal. Zalhala jsem a od té doby se cítím hodně špatně. Prosila jsem Timeu, aby se tátovi svěřila. Nechce, bojí se a já musím uznat, že zčásti asi právem. Myslím, že Marek by to nezvládl.

Vůbec nevím, co dál. Nechci příteli lhát. Ale nechci zradit ani Timeu, která už si prožila své. Víc a víc se obávám dne, kdy vše praskne. Co to udělá s mým vztahem a se vztahem Timejky s otcem?