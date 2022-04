Když se Eva s rodinou přestěhovala do nového města, začalo se s její dcerou Aničkou něco dít. Zhoršila se ve škole a všechen svůj volný čas trávila na mobilu nebo počítači. Na to, že je Anička závislá na sociálních sítích, přišla ale Eva až po nějaké době.

Sociální sítě mě nikdy nezajímaly. Když to všechno začínalo, bylo mi skoro třicet. Čekala jsem druhé dítě a na nový fenomén v podobě Facebooku jsem si zvykat nechtěla. Mám ráda svůj klid a soukromí. A rozhodně s nikým nechci přes internet sdílet své fotky a život.

S opravdovými přáteli se pravidelně scházíme a žádné další fiktivní nepotřebuji. I přes svůj vyhraněný názor jsem si však profil na Facebooku musela zřídit. Začínám mít totiž pocit, že je moje čtrnáctiletá dcera Anička na sociálních sítích závislá.

Vznikla u ní závislost

Je to asi půl roku, co jsme se museli kvůli manželově práci přestěhovat. Děti začaly chodit do nové školy a já do nové práce. Nikoho jsme v našem okolí neznali a začínali jsme si život budovat od nuly. Anička vždy patřila mezi vzorné studentky. Své povinnosti si plnila včas a byla svědomitá. Počítač nebo mobil ji nikdy moc nezajímaly. Jakmile jsme se přestěhovali, tak se vše změnilo.

Už nějakou dobu pozoruji, že Anička všude s sebou nosí mobil a pořád si s ním hraje. Neustále něco fotí a natáčí, hodně fotí samu sebe a pořád se soustředěně dívá do mobilu. Když se jí zeptám, co tam čte, vždy mi řekne, že je na Facebooku nebo Instagramu. Musí tam prý pověsit nejnovější fotku a přečíst si, co kdo dělá. Ve škole je nová a potřebuje navázat nová přátelství a kontakty. Nepřikládala jsem tomu žádnou pozornost. Říkala jsem si, že je to asi v jejím věku a situaci normální.

Minulý měsíc se jí ale pokazil mobilní telefon a musel jít do opravy. Vysnila si nějaký drahý model s perfektním foťákem, tak jsme jí ho s jejím přispěním koupili. Oprava měla trvat týden. Aničku zachvátila strašná panika. Co bude dělat bez mobilu? Nemůže mít přece jako náhradu obyčejný levný mobil.

K její smůle ale musela. Začala s sebou tedy nosit notebook. V tu chvíli mi došlo, že je na tom počítači pořád. A vždy, když jsem nahlédla do monitoru, viděla jsem zapnutý Facebook nebo Instagram. Zvědavost byla silnější než já, tak jsem si na Facebooku založila profil a požádala jsem Aničku o přátelství.

Nestačila jsem se divit a hned jsem pochopila, že máme velký problém. Budeme muset řešit závislost na sociálních sítích. Anička pořád přidává nové fotky a videa, neustále něco sdílí, někomu něco komentuje a značkuje, zakládá různé diskuze a ankety. Je jí jedno, jestli je to přes den, nebo v noci, doma, venku, nebo ve škole.

Několikrát měla ve škole problémy kvůli tomu, že je v hodině na mobilu. Samozřejmě si zhoršila také prospěch. Z jejího profilu je přesně vidět, kde a s kým zrovna je. Je vyfocená snad v každém koutku našeho bytu. Na všech fotkách se tak pitomě culí a hraje si na modelku, některé mají dle mého názoru dokonce sexuální podtext.

Kde hledat pomoc?

Nechtěla jsem plašit manžela a hned to nějak zásadně řešit. Nejdříve jsem hledala informace o tom, jak se závislost na sociálních sítích projevuje. Všechno mi začalo dávat smysl a zapadalo do sebe. Manžel si nejprve stejně jako já nechtěl Aniččinu závislost přiznat. Jakmile ji ale začal více sledovat, dal mi za pravdu.

Zkusili jsme Aničce omezit čas trávený na mobilu, bylo to ale k ničemu. Byla na nás nepříjemná a příspěvky vkládala potají. Museli jsme si s ní sednout. Řekla jsem jí, že si myslím, že ji trápí závislost na sociálních sítích. Samozřejmě to popřela. Říkala, že je to v jejím věku normální a mají to tak všichni spolužáci. Ukázala jsem jí, kdy a jak moc je na Facebooku aktivní. I přes naši snahu nic nepochopila.

Říká, že jí se závislost na sociálních sítích netýká a za vše může stěhování. Už nevím, jak jí mám pomoct a vysvětlit jí to. Přijde mi, že žije mimo realitu a je zavřená někde v tom svém virtuálním světě sociálních sítí. Našla jsem si několik kontaktů na psychology a jiné odborníky. Zkusím se s nimi poradit, jak bych měla Aniččinu závislost řešit. Doufám, že to Anička rychle pochopí a bude to brzy za námi.