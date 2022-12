EVA (44): Manžel chce k Vánocům jen jediný dárek, sex ve třech

Eva má skvělého muže, kterému by ráda udělala na Vánoce radost. Jenže každý „špás“ něco stojí, což v tomto případě platí doslovně. Evě ale nejde o peníze…

„Evičko, všechno mám, nic mi nekupuj. Když budeš bezradná, tak mi kup dobré víno, a když mi budeš chtít udělat opravdu radost, tak víš, co bych rád…“ řekl mi opět včera manžel a významně zamrkal.

Říkal to před našimi puberťáky, takže pochopitelně nemohl říct přímo, po čem už pár let v intimní oblasti touží. Já samozřejmě okamžitě věděla, o čem mluví. Přál si to už ke čtyřicetinám, ale dostal elektrokolo.

Když jsem mu přála, neodpustila jsem si pichlavost a řekla, že mu dávám sice něco, po čem asi tak vášnivě netoužil, ale „zajezdit“ si na tom může také.

Milan měl z kola nakonec radost a mé poznámce se smál, a když se trochu opil, tak mi řekl, že mi vše odpouští a že se bude těšit, až mu bude padesát, protože to už určitě dostane, po čem touží.

Jsem vdaná podruhé. První manželství bylo strašné, druhé je naopak velmi šťastné. S druhým mužem jsem život opravdu vyhrála. Uvědomuji si to a vážím si toho. Máme se rádi, moc se nehádáme, a když už k prudší výměně názorů dojde, hádám se výhradně já.

Muž je flegmatik, bere život s lehkostí a humorem. S lehkostí pak řídí i prosperující firmu. Máme po všech stránkách pohodlný život a k tomu hezkou rodinu.

A klape nám to i v intimní oblasti, oba „to“ máme rádi, ale manžel nepřehlédnutelně víc. Přijde mi, že jeho záliba v intimnostech všeho druhu – velmi taktně řečeno –věkem dokonce roste. Já to mám mírně naopak, s přibývajícími roky trochu „vychládám“.

Obvykle ale Milanovi vycházím vstříc a ráda zkouším i různé „lechtivé“ dárky a nápady. Některé jsou příjemné, jiné jsem odložila či stopla po prvním testování. Manžel to vždy naprosto akceptuje, nikdy mě do ničeho netlačil silou, ráda bych mu tedy udělala radost…

Jenže to, co by si Milan přál, po čem touží, je pro mě prostě za hranou. Sex ve třech s cizí ženou se mi nehnusí, ale ani mě nijak neláká. Sex mám ráda, ale ne s neznámou paní. Prostě vím, že do „trojky“ nikdy nepůjdu. V jakési slabé chvilce jsem kdysi zmínila, že pokud do tohoto experimentu nepůjdu já, tak pošlu náhradu, tedy vlastně dvě náhrady.

Muž zablýskal očima, zavtipkoval o tom, že to chce písemně, ale později o tom už nemluvil. Myslím, že chápal, že to bylo řečeno spíše jako vtip. Nicméně já o této možnosti nyní lehce přemýšlím. Vím, že by byl v sedmém nebi a nakonec by se kamarádům nechlubil dvěma slečnami, ale skvělou ženou, která mu dopřeje pomyšlení. Stále nejsem rozhodnutá.

Snažím se všechno promyslet ze všech možných stran. Vím, že v některých kulturách dokážou partnerské páry takové dary bez problémů „zpracovat“, někde muž nabídl hostovi svou ženu jako společnici na noc, jinde zase hosta přizvali do společného lože a rodinu to nijak nezdecimovalo.

Jenže naše kultura a pohled na vztahy i věrnost jsou prostě jiné a ta jinakost nám už po staletí koluje v krvi. Aktuálně mám sice pocit, že bych s takovým dárkem neměla já sama zásadní problém, ale představa se od reality může nakonec dost lišit.

A také je otázka, co by onen zážitek udělal s mým báječným, věrným, ale náruživým mužem. Závidím všem ženám, které se před Vánoci rozhodují mezi vrtačkou a flexou či ponožkami a svetrem. Já přemýšlím o brunetě a blondýně.