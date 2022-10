EVA (44): Obávám se, že za přítelovu energii a uhrančivost může pervitin

Evu její přítel nejprve naprosto uhranul svou energií, vitalitou a originalitou. Časem si ale začala všímat zvláštního chování, a dokonce se radila s psycholožkou, jejíž verdikt Evě neustále leží v hlavě. Nechce ale partnerovi křivdit.

Naprosto mě uhranul! Byl jediný muž v mém životě, jehož energie byla o něco mohutnější, než byla ta má, prostě jsem mu nestačila. A to bylo báječné! „Konečně chlap pro mě,“ myslela jsem si.

Jsem zrychlená. Chodím rychle, mluvím ještě rychleji, stále něco podnikám a vymýšlím, jsem akční, a přestože měřím sotva 160 cm, energie i síly mám jako chlap. Na horách jsem vždy všem utíkala, na kole i běžkách ujížděla, doma jsem sama stěhovala skříně.

Radka jsem poznala v práci, byl „obchoďákem“ jednoho z našich dodavatelů. Jiskřilo to mezi námi od prvního dne, ale vzhledem k tomu, že byl zjevně o několik let mladší – později jsem se dověděla, že o sedm –, byla to pro mě spíš taková hra, zpříjemnění pracovního dne. Jenže Radek můj věk nijak neřešil a pozval mě na výlet, na jednodenní túru do Krkonoš.

Vyběhli jsme na Zlaté návrší, proběhli se po hřebenech, najedli se na Dvoračkách, zastavili se v Jánských Lázních v bazénu a po návratu domů mě Radek ještě zatáhl do baru na drink, tedy na drinky.

Padala jsem únavou a on byl stále „jako na pérko“. „Prostě věk,“ říkala jsem si. Přísahala jsem si, že i kdybych si s ním něco začala, tak se nezamiluji, jen si vše užiji. Bohužel jsem se ale zamilovala.

S Radkem jsme se vídali především o víkendech, v týdnu nebylo moc času. On jezdil celý týden po republice, občas za rodiči na Šumavu a já měla ráda svůj klid. Deset let jsem žila s přítelem, nebyl to špatný chlap, ale bohužel měl úraz a začal hodně pít. Máme spolu syna, který je už dospělý a bydlí se spolužáky z vysoké ve sdíleném bytě.

Se synem vycházím dobře. Aktuálně pendluje mezi školou, přítelkyní, nájemním bytem a domovem. Syn je naprosto samostatná jednotka, trochu bouřlivák, ale jinak chytrý a hodný kluk, který to má v hlavě srovnané.

Syn o Radkovi věděl, občas se na něj i zeptal, ale nijak jsme se ani jeden z nás nehnali do seznamování. Měla jsem tedy čas věnovat se naplno sobě, práci a novému příteli. Tomu jsem se věnovala velmi intenzivně.

Čas s mým neposedným milým běžel rychle, projeli jsme Čechy i půl Evropy. Bavilo nás sbalit si batoh, nasednout do vlaku, auta či letadla a vyrazit na víkend do Budapešti, Krakova či Olomouce. Radkovu energii jsem obdivovala a naprosto nechápala.

Byl schopný popíjet do noci a ráno byl jako rybička. Zatímco já dospávala, on šel kupříkladu běhat, poté jsme po městě či horách nachodili přes dvacet kilometrů, večer jsme se milovali, toulali se po barech, vymetali koncerty a přes týden zase žili spořádaným životem.

Radek byl neuvěřitelný, neviděla jsem ho nikdy unaveného, sršel energií a nápady, které občas bývaly hodně bláznivé, ale já to vítala. Život mě nesmírně bavil, nicméně jsem musela uznat, že po víkendu s ním bývám naprosto grogy.

Půl roku našeho bouření uběhlo jako voda a já si začala všímat věcí, které jsem přes růžové brýle neviděla. Ani jsem nemohla, v týdnu jsme se s přítelem moc neviděli. Občas se stávalo, že Radek komunikoval naprosto podivně. Chytal mě za slovo a z toho slova pak udělal zcela bizarní příběh a aféru. Často žárlivou a klidně by se dalo říct, že i lehce paranoidní. Druhý den se ale obvykle omluvil, že byl vyčerpaný z práce.

Vždy to nějak vysvětlil, v tom byl mistr. Jenže pak se stalo něco, co bylo i na mě moc. Byli jsme v penzionu v Jeseníkách, a místo abychom vyrazili na výlet, začal Radek opravovat v koupelně svůj holicí strojek a vydržel u toho půl dne.

Na túru jsem po hodině čekání vyrazila sama. Když jsem se vrátila, strojek ležel na stole rozebraný, ale přítel už jej neřešil. Byl zase veselý a chtěl se milovat. V tu chvíli jsem si poprvé naplno uvědomila, že je něco v nepořádku.

Mám kamarádku psycholožku, a tak jsem se s ní hned další týden sešla. „Třeba má ADHD nebo nějakou podobnou poruchu, u dětí se to teď hodně řeší, a ne každý z toho vyroste…“ vysvětlovala jsem kamarádce, která se tvářila vážně. Různě se mě vyptávala na přítelovo chování, a to včetně stravovacích návyků a zdraví.

Ptala se dokonce na stav jeho kůže a zubů. Přítel nemá zadní stoličky, naštěstí to nebylo vidět. Chybí mu sedmičky a šestky má jen dvě. Tvrdil, že je to následek přemíry antibiotik v dětství. Věřila jsem mu. Samozřejmě jsem se kamarádky zeptala, zda to může nějak souviset. Milada mě šokovala.

Řekla mi, že jí přijde, ale může se prý mýlit, že přítel užívá pervitin nebo něco podobného. Možná jen příležitostně a nepravidelně. Je také možné, že má za sebou divokou minulost a nyní si dává jen občas.

Kamarádka je v této problematice znalá nejen kvůli svým klientům, ale s podobným případem se bohužel setkala i v rodině. Poté mi Miládka vysvětlila, jak metamfetamin funguje. Bylo to jako by přítele popisovala. Popis chování byl neuvěřitelně přesný.

S Radkem jsem ono téma pochopitelně otevřela, samozřejmě vše popřel, prý si dá občas trávu. To jsem ostatně věděla, ale v žádném případě nic tvrdšího. Jenže ten pervitinový popis na něj naprosto detailně sedí…

„Progooglila“ jsem několik nocí, pátrala jsem v diskusích i na stránkách odborníků. Hrozně bych nechtěla příteli křivdit, ale také bych nechtěla ublížit sobě. Jeden vztah se závislým člověkem už mám za sebou, takže vím, co závislost obnáší.