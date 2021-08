Eva snila o svém princi na bílém koni, který ji bude opečovávat a hýčkat celý život. Když se však její vztah s manželem po letech změnil, byla z toho nešťastná a viděla to jako těžkou manželskou krizi. Jediným řešením byl pro ni rozvod. Takto utekla z manželství už třikrát. Nechtěla si připustit, že by se ze vztahu měl po letech vytratit prvotní náboj, láska a energie.

Moje máma s tátou se milují celý život a jejich vztah je i po tolika letech, co jsou spolu, krásný. Manželé jsou od svých dvaceti let a i po padesáti letech soužití se na sebe neustále usmívají, jsou na sebe hodní, na procházkách se vodí za ruce a jsou šťastní. Samozřejmě si i oni prošli slabším obdobím a krizí, ale vždy se z toho společně a rychle dostali. Myslím si, že přesně takto by měl vypadat zdravý vztah. Vztah, který bych chtěla někdy zažít a o kterém zatím jenom sním.

Je mi pětačtyřicet a jsem třikrát rozvedená. Z každého vztahu mám jedno dítě. Začátky každého mého vztahu a manželství jsou krásné a idylické. Jsou plné romantiky, lásky a něhy. Scénář je vždy stejný. Někoho potkám, zamiluji se, po nějaké době se vezmeme, já otěhotním, dítě roste a pak se něco zlomí a já po několika letech manželství a vztahu stojím u rozvodového soudu.

Rozvod je už jenom důsledek těžké manželské krize. Manželství se po několika letech změní a už nemá tu jiskru a náboj. Cítím se být nemilovaná, odstrčená a nechtěná. Kvůli tomu pak už nemám ani chuť a energii ten nefungující vztah zachránit.

Svého prvního manžela Petra jsem potkala hned po škole. Bylo to v mém prvním zaměstnání, kde Petr dělal IT podporu celé firmě. Hned jsme si padli do oka a brzy jsme spolu začali chodit. Netrvalo to dlouho a Petr mě požádal o ruku.

Asi rok po svatbě jsem otěhotněla a myslela jsem si, že jsem nejšťastnější žena na světě. Jakmile se narodil náš syn Vašek, všechno se mezi mnou a Petrem změnilo. Naše láska ztratila náboj a energii. Odpadly naše společné chvilky plné něhy a lásky a já jsem měla pocit, že tu vůbec nejsme jeden pro druhého. Vše se točilo jenom kolem Vaška a na mě Petr kašlal.

Už jsem si nepřipadala milovaná a chtěná. Cítila jsem v našem manželství odcizení. Manželskou krizi se nám nepodařilo zachránit a vše skončilo rozpadem manželství. Moc mě to mrzelo a neustále jsem se sama sebe ptala, proč první opravdová láska nevydrží. Vždyť jsem měla pocit, že je Petr ten pravý muž na celý můj život.

Po několika měsících jsem potkala Standu. Bylo to v jesličkách, kam chodil můj syn Vašek. Standa tam chodil vyzvedávat svého syna Járu z rozpadlého manželství. Začali jsme s dětmi chodit na hřiště a zmrzliny. Naše vzájemná náklonnost se prohlubovala, i když jsem z nového vztahu měla strach.

Po půl roce jsme se sestěhovali a další rok jsme s dětmi žili na hromádce. Pak mě Standa požádal o ruku a já se vdávala po druhé. To už jsem byla těhotná s dcerou Lenkou. Zase jsem si připadala šťastná a myslela jsem si, že tentokrát náš vztah vyjde. Jenže Standa je velmi zaměstnaný člověk, který má hodně koníčků a na mě a děti mu nezbývalo moc času.

Po několika letech vztahu jsem zase začala cítit, že jsem na druhé koleji a nemilovaná. Tím, jak byl Standa pořád někde pryč, jsem začala uvažovat o tom, jestli v našem vztahu není nevěra. Nikdy jsem o tom neměla přímý důkaz, ale myslela jsem si to. Naše krize opět skončila rozvodem.

Když byly Leničce dva roky, chtěla jsem se vrátit do práce. Protože umím mnoho cizích jazyků, tak to nebyl problém, práci jsem si našla rychle. A můj nadřízený se po několika letech stal dalším manželem. Vztah s Ivanem začal na vánočním večírku. Snažila jsem se být na další vztah a manželství opatrná, protože jsem měla strach, aby se to zase nepokazilo. Vše se vyvíjelo dle mých představ, Ivan moje děti miloval a přijal je jako své vlastní.

Dva roky po svatbě jsme oba zatoužili po společném dítěti. Dcera Vanda přišla rychle. Rok po jejím narození jsme ale začali zase procházet krizí. Začala jsem opět cítit, že se náš vztah po několika letech rozpadá. Ivan mě odsunul někam daleko ze Vandu a práci a já jsem v našem vztahu opět začala postrádat tu jiskru a náboj. Ukončila jsem to rozvodem.

Teď se přede mnou rýsuje nový vztah, ale bojím se pustit si do svého života dalšího muže. Nevím, kde dělám chybu. Jenom chci, aby můj vztah s mužem měl celou dobu ten správný náboj a jiskru. Může se vztah po letech tak změnit, aby se z něj všechno to kouzlo vytratilo? Možná ano, ale já tohle nechci a nebudu akceptovat.