EVA (51): Po rozvodu jsem jela za dobrodružstvím, z Malediv jsem si přivezla lásku

Prázdninové týdny jsou jako stvořené pro nezávazné randění, vážné i nevážné flirtování a romantické chvilky za dlouhých horkých večerů… A někdy se z letní lásky může vyklubat i déletrvající vztah! O tom se přesvědčila i Eva.

Když jsem se rozváděla, bylo mi osmačtyřicet. Celá tahle anabáze byla docela krutá, až se za to zpětně stydím. Nenechali jsme na sobě s exmanželem doslova nit suchou.

Přetahovali jsme se o kdeco, plivali jsme po sobě velkou špínu… A jo, byla jsem uražená, že si za mě po patnácti letech našel náhradu. Kdyby aspoň nějakou cizí ženu, jenže můj expartner se zamiloval zrovna do jedné z mých kamarádek.

Náplastí na bolavé srdce měla být moje sólo dovolená u moře. Toužila jsem odletět někam, kde bych jen pila koktejly, povalovala se na pláži a četla tempem dvě knížky denně. Taky jsem si říkala, že musí jít o místo, o kterém jsem v minulosti snila, ale zdálo se mi zbytečně předražené. Protože teď jsem chtěla žít na plné pecky a urvat ze života maximum. Kdo ví, co bude zítra, předříkávala jsem si, když jsem těch šedesát tisíc za deset dní platila…

Destinací mého srdce se staly Maledivy. Let tam byl zdlouhavý, ale já si nasadila sluchátka, poslouchala svoje oblíbené hudební pecky a užívala si luxusu a pohostinnosti kabiny I. třídy. Všimla jsem si, že dvě místa ode mě sedí výstřední stařík – tipovala jsem ho minimálně na šedesát.

V barevném, uvolněném ohozu, s pečlivě střiženými vousy, v oblaku jemné, nevtíravé vůně. Párkrát se na mě usmál, ale říkala jsem si, že je to beztak cizinec a ta vedle něj bude nejspíš jeho mladá kůstka, kterou si vydržuje.

Když jsem se v resortu ubytovala, samozřejmě jsem se nejdřív rozeběhla na pobřeží smočit nohy do vln. A kdo tam nebyl jako jediný na široširé pláži? Onen sekáč z letadla. Pozdravil mě pokývnutím hlavy a úsměvem. Když jsem si zaplavala, gentlemansky přiskočil s mým ručníkem.

V tu chvíli jsem zjistila, že je to Čech, který přijel na Maledivy oslavit pětašedesátiny. Se svojí dcerou, která mu zájezd dala jako dárek. No a pak jsme se tři čtyři dny a večery potkávali, házeli po sobě očkem, ale nic víc.

Dva dny před odletem jsem se odhodlala a Karla vyzvala, jestli by se mnou nejel na výlet lodí. Okamžitě přikývl, v jeho očích jsem zahlédla záblesk nadšení a zjihnutí zároveň.

Byla to úžasná cesta plná vtipkování, opečovávání, skvělého jídla, sklenic plných bublinek. Políbili jsme se hned po návratu v přístavu. A najednou jsem nevnímala, že je mezi námi sedmnáctiletý rozdíl. Na večeři mi představil dceru a řekl jí o mně, že už dlouho nebyl ve společnosti tak úchvatné ženy…

Uměl to se mnou od začátku. Domů jsme odlétali s rukama propletenýma a s dlouhými pohledy z očí do očí. V Čechách jsme od sebe bydleli padesát kilometrů, ale to pro nás nic neznamenalo. Už za měsíc jsem se ke Karlovi stěhovala.

Moje rodina byla z té rychlosti v šoku, zvlášť osmnáctileté děti. Ale když mě viděly zase rozesmátou a plánující budoucnost, tak mi prý dávají zelenou. Jsou to tři roky a my jsme pořád spolu, pořád zamilovaní. Žádnou zásadní vadu jsme jeden na druhém zatím nenašli. Brzy spolu odlétáme zase za exotikou, abychom zavzpomínali na osudové setkání.