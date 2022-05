Eva byla celý život věrná jedinému muži svého srdce, manželovi Vojtovi. Nikdy ani nepomyslela na to, že by ho měla s někým podvést nebo se dívat na jiné muže. Její dcera Pavlínka je ale z jiného těsta. Partnery střídala celou pubertu, a nyní vede dokonce vztah s více partnery. To Eva nemůže pochopit.

Když jsem potkala manžela Vojtu, nemusela jsem dlouho čekat na to, abych pochopila, že on je pro mě ten pravý muž na celý život. Ten jediný muž, se kterým chci mít tři děti, žít s ním a taky i zemřít. Už od začátku jsme si rozuměli a byli jsme nejlepší přátelé. Nic víc jsem si nemohla přát.

Možná jen další dvě vytoužené děti, které nepřišly. Po porodu první a jediné dcery Pavlínky jsme bohužel už další děti mít nemohli. Bylo to pro nás velké zklamání, ale nebyla to překážka. Brali jsme to jako výzvu být těmi nejlepšími rodiči pro naši jedinou dceru.

Moje dcera a manžel jsou pro mě vším. Jsem moc hrdá na to, jaký mám s Pavlínkou vztah. Jsme matka s dcerou, ale jsme také dobré přítelkyně. Pavlínka se nikdy nebála přijít za mnou s jakýmkoliv problémem. Dělila se se mnou o každou radost, ale i smutek, který prožívala.

A to nám vydrželo dodnes. Letos oslaví pětadvacáté narozeniny, a i když jsem její máma, mám čestné místo na její narozeninové oslavě s kamarádkami. Hřeje mě to u srdíčka, ale zároveň si nemůžu odpustit temné myšlenky, které mi běhají hlavou.

Pavlínka je velmi atraktivní mladá žena a nikdy neměla problém mít každého muže, na kterého ukázala prstem. Zvykla si na to, že ji muži obskakují, dávají jí dárečky a mohou se pro ni rozkrájet. Několik svých partnerů mi představila, ale nikdy to zatím nebylo nic vážného. Před nějakou dobou mi řekla, že má vztah s více partnery. Nazvala to jako polyamorní vztah. Nikdy předtím jsem to slovo neslyšela.

Když mi dcera vysvětlila, že má celkem tři partnery, které mezi sebou střídá, byla jsem v šoku. Pavlínka má svůj byt a tam bydlí sama. Dle nálady a možností se jí v bytě střídá více partnerů a stejně tak ona chodí k nim. Jména těch mužů jsem si nezapamatovala, ale rozeznám je podle jiných předností.

Ten první je moc pozorný a Pavlínce nosí hodně dárečků. Druhý je výborný milenec a rád experimentuje. No a ten poslední rád vaří. Každý její partner je úplně jiný. Říká, že kdyby se spojili, tak jsou ideálním mužem. Na druhou stranu jí ale plně vyhovuje, že jsou tři a každý je trošku jiný.

Nikdy jsem o vztahu s více partnery neslyšela. Nenapadlo by mě, že zrovna moje dcera, která se celý život dívala na moji absolutní věrnost a oddanost jednomu muži, bude žít s více partnery najednou. A co víc? Všichni ti muži o sobě prý vědí a nevadí jim, jak to je. Vztah s více partnery všem vyhovuje a jsou takto spokojení.

Nechápu to a asi nikdy nepochopím. Mám pocit, že je moje dcera běhna a vnitřně se za ni stydím. Svůj názor jí ale říct nemohu. Nikdy jsem jí do života nemluvila, a snad proto si tak dobře rozumíme. Nechci zničit to pěkné, co mezi námi je.

Aby toho nebylo málo, tak mi Pavlínka řekla, že by chtěla mít dítě. A to si mám tedy představit jak? Vybere si jednoho z těch partnerů a s tím počne? Nebo to nechá na náhodě? A kdo to dítě bude vychovávat? Kdo mu bude otcem?

Když už bych dokázala pochopit vztah s více partnery, tak rodinu s více partnery tedy ne. Mám pocit, že se mi dcera zbláznila a zneužívá toho, že je krásná a mladá. Tahá všechny ty partnery za nos. Pavlínka mi tedy tvrdí něco jiného. Je to takto normální a moderní. Otevřený vztah s více partnery bývá stále častější. Má to mnoho výhod po všech stránkách.

Manželovi jsem o Pavlínčiných vztazích zatím nic neřekla. Bojím se, že by se neudržel a řekl jí, ať si přestane hrát na lehkou holku. Vím, že pro něj je vztah s více partnery za hranou. Já sama zatím mlčím. Hledám si k otevřeným vztahům a polyamorii informace, abych to celé dokázala pochopit.

Vztah s více partnery je moderní a nikomu z partnerů nevadí. Všichni se akceptují, vědí o sobě a nikdo nikoho nepodvádí s tím druhým. Svět se zbláznil a točí se vzhůru nohama. A já od toho nejsem také moc daleko.