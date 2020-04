EVA (58): Po rozvodu jsem znovu dala šanci lásce, byla to velká chyba

Eva si byla jistá, že po rozvodu ji znovu může potkat štěstí v lásce. Chvíli to tak i vypadalo, než zjistila, že její partner žije dvojí život...

Je mi osmapadesát let a potkala jsem ho před dvanácti lety. Měla jsem už pár let po rozvodu a toužila jsem po novém vztahu. Byla to láska na první pohled, zahrnoval mě něhou a láskou. Psal mi: „Miluji Tě a nikdy nepřestanu. Jsi žena mého života.“

Během roku zapadl do naší rodiny. S mým synem dokonce založil firmu. Chtěla jsem s ním prožít zbytek života, ale mé štěstí trvalo jen jedenáct let. Přítel se pak začal měnit a byl cholerický. Stále častěji pracovně odjížděl.

Před rokem mi oznámil, že má rakovinu prostaty, a proto se spolu nemůžeme tak často milovat. Litovala jsem ho a snažila se mu ve všem vyhovět. Jednou mě vzal na narozeniny svého známého – divadelníka. Tento starší pán se ke mně choval mile.

Prosil mě, abych se u přítele přimluvila ve prospěch jeho dcery Gaby, která by pro něj chtěla pracovat, případně podnikat v jeho nemovitostech. Vyprávěl mi, že dcera je svobodná matka, má smůlu na chlapy a potřebuje se někde uchytit. Po čase ji můj partner zaměstnal.

Na jaře jsme jeli na dovolenou a přítel byl ke mně opět milý. Myslela jsem, že je všechno v pohodě. Po návratu domů se vše vrátilo do starých kolejí. Utíkal z akcí a na přímé otázky neodpovídal. Trápila jsem se. Vždyť mě o své lásce ujistil a já mu věřila!

Jednou, když zase odjel, jsem se i já vydala s kamarádkou do stejného města, kde zrovna byl. Druhý den jsem zazvonila na adrese, kterou mi před odjezdem dal. „Karel není doma,“ oznámila mi černovláska. Za ní jsem viděla asi dvouletou holčičku. Byla to Gaba, která mi řekla, že žije s mým přítelem.

Všechno jsem pochopila. Holčička byla jeho a na cestě bylo další dítě. Gaby otec byl rád, že už všechno vím. Poradil mi, ať si najdu někoho jiného, protože jeho dceři už je osmatřicet let a byl nejvyšší čas ji zajistit. Já s Karlem prý nemám počítat, o to se už oni postarají. A postarali.

Karel se mi při našem setkání ani nebyl schopen podívat do očí. Sbalil si svoje věci, se synem vyřešil věci ohledně firmy a už jsme ho nikdy neviděli. A já jsem si řekla, že ve svém věku už raději zůstanu sama, než prožít další milostné trápení.