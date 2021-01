Eva Gerová: Kamarádka Adiny Mandlové obětovala kariéru dětem

Narodila se do rodiny hudebního skladatele a kritika Jana Branbergera a sopranistky Doubravky Černochové-Branbergerové. Psal se rok 1920 a dostala jméno Evička. Vyrůstala spolu se sestrami „v lepší rodině“, patřilo jim totiž celé druhé poschodí v činžovním domě na Vinohradech a rodina rozhodně nestrádala. Oba rodiče, sami umělci, samozřejmě přáli dceři, aby i ona rozvíjela svůj umělecký talent. Už v pěti letech se objevila v absolventském představení na konzervatoři. Organizátorka představení jí tehdy řekla: "Možná z tebe bude jednou herečka." Od té doby Eva nemluvila o ničem jiném.

Nejprve ale začala studovat na gymnáziu, kde studovaly i její sestry, ale její touha po herectví byla silnější. V kvartě přestoupila na konzervatoř, netrvalo dlouho a přišla její první filmová nabídka. Režisér Kmínek potřeboval do filmu Manželství na úvěr mladou dívku, a tak Evu pozval na zkoušku. Nezkazila to, naopak, a první velká role byla na světě. Později herečka vzpomínala, jak byla z natáčení na větvi, protože tam hrál i tehdejší idol žen – Rolf Wanka. Manželství na úvěr bylo romantické drama a diváky film zaujal i díky Evě Gerové, která si v něm zahrála Emu.

Role poslušných a hodných dívek

Nabídky se začaly hrnout. Pravda, byly to filmy velmi podobné a většina z nich spadala do kategorie příběhů červené knihovny. Eva hrála postavy hodných a poslušných dívek, které po všech útrapách získají muže svých snů. Právě v téhle době vzniklo i její umělecké jméno, šlo vlastně o zkrácení původního příjmení Branbergerová. Chtěla přerušit studium, aby mohla točit naplno, ale otec zakročil. Díky tomu dostudovala, a jak mnohokrát později prohlásila, velmi jí to v životě prospělo.