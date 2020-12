Eva Josefíková nebo Jenovéfa Boková odpovídají na sms, při kterých se budete červenat

Seriál Terapie sdílením má hvězdné obsazení. Zahrála si v něm řada oceňovaných českých hereček a herců. Hlavní role přesto nepatří jim, ale esemeskám. Konkrétně osmi skutečným zprávám, které tvůrce inspirovaly k vytvoření osmi příběhů, jež mohly jejich napsání a odeslání předcházet. Co kdyby ale Eva Josefíková, Jenovéfa Boková, Ester Geislerová, Simona Babčáková, Marek Daniel nebo Tomáš Jeřábek neměli odpovědi na ně předepsané ve scénáři a přišli takové krátké vzkazy jim osobně? Podívejte se, jak by reagovali!

Pravdou je, že neexistuje správná, ani špatná odpověď. Chyby děláme všichni a není důvod se za to stydět, nebo se někomu vysmívat. Důležité je vědět, že v tom nejsme sami. Je nás víc. Právě o tom je celá Terapie sdílením, nejen její hraná podoba na internetové televizi Mall.tv.

Jak totiž říká Ester Geislerová, která stála před třemi lety u jejího zrodu, vztahy se učíme tím, že je žijeme a že v nich chybujeme. Důležité je se pokusit přešlapy neopakovat, a i když to nevyjde, tak to nevzdávat. Není to tabu, ani ostuda a vždycky tu je někdo, komu se můžete svěřit. Nevěříte? Tak si naordinujte první díl audioseriálu s podtitulem Průvodce moderními vztahy, který je k poslechu exkluzivně na Audiotéce zde.

Bude vám tou nejlepší terapií, protože kromě životních zkušeností v něm zaznívají i cenné odborné rady párového terapeuta Honzy Vojtka.