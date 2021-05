Eva Olmerová: Odmrštila Tučného, přednost dala flámům

A od té chvíle to s ní šlo z kopce. I když ji otec umístil do věhlasného salonu Hany Podolské, protože doufal, že se z ní stane modelka, nic s ní nesvedl. Odešla z domova, začala kouřit a pít – a také se sama živit.

Eva Olmerová se narodila v roce 1934. Bohužel manželství jejích rodičů bylo už od začátku odsouzeno k zániku. Když došlo na rozvod, byla Eva právě v pubertě. Nikdo se jí neptal, s kým chce žít – skončila tedy u otce a macechy, která byla jen o osm let starší než ona.

Její dědeček, Angličan, byl spolupracovníkem prezidenta Edvarda Beneše v exilové vládě v Londýně. Strýček byl letec a táta movitý živnostník, který dodával doplňky do nejlepších módních salonů. Byl bohatý, ale také velký despota a sukničkář.

Nahá na policii

S nástupem socialistického zřízení se z Evy stala buržoazní dcerka. Už v sedmnácti skončila na tři dny na výslechu v Bartolomějské. Nechali ji tam údajně stát několik hodin nahou a snažili se ji přesvědčit, aby donášela na svou vlastní rodinu.

Doma celou tu dobu nevěděli, kde je, a když se celá roztřesená a zlomená vrátila, dostala návdavkem od otce velký výprask. Byla to poslední kapka, a i když se jí potom rodina omluvila, Eva jim to nikdy neodpustila. Říkala pak, že za ty tři dny zestárla o několik let.