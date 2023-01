Eva Pavlová: Stane se manželka generála Pavla první dámou? Co o ní možná nevíte?

Česká republika žije v posledních dnech především prezidentskými volbami, v rámci kterých do druhého kola postoupili bývalý premiér Andrej Babiš a generál Petr Pavel. Jak se říká, za každým úspěšným mužem stojí žena. Kdo je ta, jež podporuje Petra Pavla, který v prvním kole voleb Babiše porazil?

Nepovedená zkouška ze zpěvu Podplukovnice v záloze Eva Pavlová se narodila 5. listopadu 1964 v Šumperku, vyrůstala však na vesnici. Jejím dívčím snem bylo stát se učitelkou v mateřské školce, osudnou se jí ale stala zkouška ze zpěvu, ve které neuspěla. Není také divu, jejím hlavním koníčkem byl v té době sport, především střelba. Od pedagogického oboru se ale nevzdálila, po studiu na gymnáziu navštěvovala Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě. Později působila jako důstojnice v Prostějově. Dále v roli podplukovnice pracovala na generálním štábu, kde měla funkci komunikátorky. Její službu ukončila až zahraniční mise Petra Pavla, kvůli které se s rodinou odstěhovali do Bruselu. Jak vypadal den s Petrem Pavlem? Podívejte se na video:

Seznámení s generálem A právě volba povolání i Prostějov se Pavlovým staly osudnými. Díky své práci a pobytu v Prostějově se totiž manželé seznámili. Poprvé se potkali na tamní ubytovně, tehdy ale byli oba zadaní, a tak jiskra nepřeskočila. Teprve o několik let později při dalším setkání došlo k tomu pravému zalíbení a jejich pracovní vztah přešel do osobního. Jak ale Eva Pavlová střízlivě přiznává, nešlo o žádný román jako z filmu. „U nás to nebylo moc romantické. Potkali jsme se v pracovním prostředí, bydleli na stejné vojenské ubytovně a po letech jsme se pak potkali zase na tom samém místě,“ svěřila se Eva pro Blesk. S manželem mají dva syny Jana a Petra. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Mgr. Eva Pavlová (@eva__pavlova)

Politická angažovanost Ani manželce jednoho z kandidátů na budoucího českého prezidenta není politika úplně cizí. Byla zvolena do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, post obhájila minulý rok na podzim. Přesto si nebyla jistá, zda je manželova kandidatura to, co by si do budoucna pro svoji rodinu přála. „Ze začátku jsem si říkala, že nevím, jestli do toho jít, protože je to hodně práce a několikrát jsme si tím procházeli. Když jsme ale jezdili po besedách a viděla jsem podporu lidí, tak jsem si říkala, že by to mohla být taková jeho poslední mise pro tuto zemi," uvedla pro web Extra.cz

Matka samoživitelka Nyní stojí generálovi hrdě po boku a přemýšlí také nad tím, čemu by se případně jako první dáma mohla v budoucnu věnovat. „Ráda bych, aby se například řešily problémy žen a rodin," sdělila Eva Pavlová. Ještě předtím, než se v roce 2004 provdala za Petra Pavla, prošla Eva Pavlová jedním manželstvím, z něhož má dceru Evu. Na ni svého času zůstala sama. „Byla jsem samoživitelkou, mámou dítěte a vím jaké to je, v jaké životní situaci jsou tyto ženy, a ráda bych pomohla i v této oblasti," prozradila Eva Pavlová pro Deník.cz. Rodina a děti jsou pro ni na prvním místě, proto je právě tohle téma, kterému se též chce věnovat. „Je to velký balíček, co mě zajímá, který by se dal shrnout pod slova rodina, domov a výchova dětí. Jakou generaci dnes vychováme, taková bude společnost. Děti se musejí naučit mezi sebou komunikovat a my pomoci učitelům to promítnout do výuky," dodala dále pro Deník.cz.