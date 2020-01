Eva Pilarová: Skandály o sobě si vymýšlela sama, plastiky nikdy netajila

Znáte Evu Bojanovskou? Možná jste netušila, že se pod tímto jménem skrývá trojnásobná vítězka čtenářské ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček Eva Pilarová. Vypadá stále skvěle. Základem jsou geny, ale tu a tam pomohl také skalpel. Zatímco plastiky netají, o soukromí se na synovo přání moc nezmiňuje. A tak se ani neví, že už ji právě její syn Milan, který pracuje s počítači a kterého má s prvním manželem, udělal dvojnásobnou babičkou. Eva Pilarová je zkrátka legenda, která je tu vlastně odjakživa, stejně jako Karel Gott. A vypadá to, že jsou jakoby propojení neviditelnou pupeční šňůrou. Jen šest dní poté, co proběhl pohřeb Karla Gotta, na kterém ve svatovítské katedrále četla ze Starého zákona, podstoupila zákrok na ledvině.

Nad nemocí tehdy vyhrála. A možná i díky tomu, že lékaře jednou neposlechla, i když na ozařování potom přece jen chodila. Měla ale zakázáno půl roku zpívat, což nedodržela. Když jí jednou v Břevnově, kde bydlí, volala paní, že jí vybouchl hudební program a jestli by nemohla zaskočit, svolala kapelu a šla zpívat. „Byl to tehdy úspěch a pro mne injekce v pravý čas,“ svěřila se pak v rozhovoru pro Lidové noviny.

Se zdravím má problém dlouhodobě, v 80. letech měla rakovinu hrtanu, kvůli které podstoupila chemoterapii. Nespolehla se ale jen na lékařskou péči, se zdravím jí pomáhali i léčitelé – jedna z léčitelek prý tuhle nemoc dokonce zpěvačce předpověděla dopředu. Byla tehdy pořád unavená a ona ji varovala. „Úplně jsem se tehdy sesypala, ale pak jsem šla do kostela a vymodlila se z toho. Když jsem odcházela, věděla jsem, že to dobře dopadne,“ vzpomínala v televizním pořadu Třináctá komnata. Původně ozařování odmítla, lékaři jí totiž řekli, že jí může zhrubnout hlas. Nechtěla na něj jít, ani když prognóza bez léčby byla maximálně rok a půl života.

Jejími prvními posluchačkami byly babičky v kostele – zpívala v dětském chrámovém sboru u svatého Tomáše. Zpívala ale i vážnou hudbu. Koncem 50. let začala na JAMU v Brně studovat operní zpěv a vystupovat v divadle Večerní Brno. Na JAMU vydržela jen rok, přitáhla si ji Praha a hlavně divadlo Semafor, kde vedle Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra jako zpěvačka vyrostla. Ani tam ale nezakotvila nadlouho. Po dvou letech odešla s Waldemarem Matuškou a Karlem Štědrým do Divadla Rokoko, aby se pak za dva roky zase vrátila zpátky. V tomtéž roce také získala roli sboristky dívčí školy ve filmu Kdyby tisíc klarinetů a zazpívala duet s Karlem Gottem Je nebezpečné dotýkat se hvězd.

Šlitr s Josefem Škvoreckým ji přemlouvali, ať emigruje, že se svým hlasem by udělala díru do světa. Nakonec to neudělala, nechtěla přidělávat další problémy rodině a synovi. Užila si jich totiž až dost. Oba dva její manželé totiž emigrovali, kvůli čemuž bojovala s režimem. Možná i tyhle stresy se pak podepsaly na její nemoci. Ta ji zastihla právě ve chvíli, kdy začala mít, co se zpěvu týká, konečně klid. Pravdou ale byl její románek s Karlem Vágnerem. Trval rok a půl a Evě Pilarové ho pak přebrala Hana Zagorová.

Nikdy nebyla skandalistka, a tak si peprné historky o sobě s kamarády vymýšleli sami. Některé ovšem nevznikly jejím přispěním. O Evě Pilarové se například říkalo, že má blízko k Fidelu Castrovi. V době, kdy nikdo ze zpěváků nesměl cestovat do kapitalistické ciziny, ona mohla jezdit na Kubu, a to opakovaně. „Ani jsem ho neznala,“ říká o Castrovi. Další z fám byly například večírky, při nichž měla tancovat nahá na stole.

Mindráky exmanželů

V prvních dvou manželstvích moc štěstí neměla. První manžel, hudebník, těžce nesl, že je jeho žena známější než on. Když ji opustil a emigroval do Západního Německa, byly jejich synovi jen tři měsíce. Stejné to bylo i s druhým manželem, zpěvákem Jaromírem Mayerem. Svatbu měli dokonce v Paříži, milovala ho moc. Jenže… i on poté utekl s českou novinářkou do Kanady a s manželkou úplně přestal komunikovat. Manželství se povedlo až do třetice a vydrželo celých 35 let.

Bývalý tanečník Jan Kolomazník (67) tančil v Národním divadle, pak v pořadech Jiřího Korna a v Alhambře. Právě tam se také poznali, když tam zpěvačka hostovala. Své ženě přízeň publika přeje, raduje se s ní a zpěvačka říká, že jí vytváří skvělé zázemí. Dnes bez něj nedá ani ránu. „Eva s doktory moc nemluví, nějak se uzavře do sebe a nechá to na mně, takže všechno zařizuju,“ řekl pro Blesk.cz její manžel. „Slíbil jsem přece, že se o ni postarám. Řekli jsme si při obřadu, že v dobrém i zlém. A to platí!“ dodává. Jeho péčí ostatně také jejich vztah začal. Zpěvačka dostala chřipku a Honza o ni tak dlouho pečoval, že nakonec zjistila, že spolu bydlí.