Jak zůstat přáteli po rozchodu: Tipy, jak udržet zdravý vztah s ex

I když vztah mezi vámi a vaším partnerem přestal fungovat a vy jste se rozešli, neznamená to, že si musíte zmizet ze životů. Pokud i přes rozchod nechcete svého ex ztratit jako člověka, je možné zůstat s ním v přátelském vztahu. Je ale třeba dodržovat určitá pravidla.



Část 1 / 5



Nespěte s ním Udržovat mezi sebou i nadále sexuální vztah je hodně riskantní a nekoresponduje to s přátelstvím, proto se takovým situacím raději vyhněte. Určitě budou momenty, kdy si budete chtít připomenout staré dobré časy, obzvlášť po pár skleničkách, mějte ale silnou vůli a lákadlu odolejte. Pak bude vaše přátelství moct fungovat, aniž by se do něho motaly nevyjasněné city.

Pokračování 2 / 5 Nežárlete Je dost pravděpodobné, že po dlouhé době ve vztahu si váš bývalý partner bude chtít užít trochu volnosti. Ať už to bude na tazích se svými kamarády, nebo s nezávaznými známostmi, snažte se, abyste ovládla svoji žárlivost a nic mu nevyčítala. Pokud vám vědomí, že si váš ex užívá života, není po chuti a je vám z toho smutno, znamená to, že na přátelství s ním ještě nejste připravena. Stáhněte se proto raději na nějaký čas do ústraní, než to přebolí. Ostatně, čas je nejlepší lék!

Pokračování 3 / 5 Neřešte staré křivdy Jestli má váš milostný vztah přejít do přátelského, znamená to úplně novou kapitolu ve vašich životech. Tím je myšleno i to, že staré věci a křivdy necháte za sebou a začnete znovu. Ničemu nepomůžete, když při sporech začnete vytahovat věci, kterými jste si v minulosti ublížili. To bylo v době, kdy jste tvořili pár. Teď jste „pouze“ přátelé. Snažte se to nezapomínat.

Pokračování 4 / 5 Respektujte novou partnerku Dřív nebo později si váš bývalý partner pravděpodobně najde novou partnerku. Ať už z toho budete mít jakékoliv pocity a možná budete mít tendenci ji nemít ráda ještě dřív, než se potkáte, nedávejte to najevo. Respektujte jeho výběr a snažte se jí dát šanci. Pamatujte si, že váš ex chodil s vámi, čili jeho vkus na ženy nemůže být špatný!

Pokračování 5 / 5 Představte mu novou známost Časem si určitě nového partnera najdete také vy. Aby na všech frontách zavládl klid a mír, nemá smysl ho před svým bývalým tajit. Naopak, seznamte je, zajděte společně na drink a chovejte se, jako by přátelství se svým ex byla ta nejnormálnější věc na světě. Váš nový nápadník bude klidný, až uvidí, že váš vztah je čistě přátelský, a váš bývalý nebude mít pocit, že ho ze svého života najednou vynecháváte. Muži svoji žárlivost většinou kočírují lépe než ženy, takže je dost možné, že se i z nich stanou přátelé!