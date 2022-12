Existují minulé životy? Co vám o nich napoví déjà vu, noční můry nebo fobie?

Tolik známý pocit založený na neobvyklém pocitu, že místo či činnost, kterou děláte poprvé, jste už v minulosti dělali, zažila většina z nás. Podle psychologa Arthura Funkhousera z Institutu C. G. Junga lze déjà vu rozdělit do tří kategorií: na prožitou událost, něco, co jste již dříve viděli, slyšeli nebo cítili, a na povědomá místa, na kterých máte pocit, jako že už jste tam někdy byli. Mnozí se domnívají, že jde o nejasné vzpomínky z minulého života. Záleží na vás, čemu budete věřit. Jisté je, že o tomto jevu se ví zatím jen málo.

Vzpomínky na minulý život se mohou objevit, když spíte. Projevují se jako opakující se noční můry a sny, které poukazují na zážitky z minulé existence. Během snění můžete dělat běžné každodenní činnosti nebo neustále vídat nějaké konkrétní místo. To může být znamení, že jste v něm bydlela v předešlém životě. Někteří jedinci sní také o povědomých osobách. Může jít o lidi, se kterými měli kdysi zvláštní pouto. Noční můry zase mnohdy odrážejí minulé negativní až nepříjemné prožitky duše, které ji poznamenaly a pronásledují do současnosti.

Zájmy a náklonnost k jiným kulturám

Vaše koníčky mohou mnohé prozradit. Stejně tak náklonnost k zahraničním kulturám či národům. Někdo může mít natolik v oblibě Anglii, že si při každé příležitosti dopřává čaj o páté a přirozeně dodržuje etiketu anglických džentlmenů a dam, přestože se narodil v úplně jiné zemi. Nevysvětlitelná posedlost zahraniční oblastí a jejími tradicemi naznačuje minulý život v daném státě. Stejně tak to je s posedlostí různými koníčky a závislostmi, bez kterých si to už nedovedete představit. Může to mít co dělat právě s tím, že jste tu už kdysi byla a dané činnosti se věnovala.