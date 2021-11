Extrémní hubenost nebo nemoc: Které celebrity děsí veřejnost svojí vyzáblostí?

Vášnivé debaty o svém zdraví rozpoutala v posledních dnech herečka Angelina Jolie. Bývalá manželka herce Brada Pitta se vždy pyšnila plnými křivkami a krásnou postavou, teď ale vypadá jako kost a kůže. Jolie se objevila na červeném koberci v souvislosti s premiérou filmu Eternals a svojí vyzáblou postavou vyděsila širokou veřejnost. Ruce vypadají jako kosti potažené kůží, žebra by se jí dala spočítat a navzdory make-upu působí herečka poněkud bledě. Informace o jejím zdravotním stavu nejsou zatím známy, problémy s poruchou příjmu potravy ji však měly sužovat nejen po rozvodu s Pittem v roce 2019, ale dokonce už na střední škole. „Měla ráda trochu bolesti. Líbilo se jí na té hranici,“ popsala v roce 2014 rodinná přítelkyně Cis Rundle pro Radar Online. Rundle se o Jolie pomáhala starat v době rozvodu jejích rodičů. Podle ní se herečka mučila hlady a ráda namáčela prsty do horkého vosku.

Keira Knightley

Keira Knightley za svou extrémní hubenost údajně vděčí přírodě a to, že by snad trpěla anorexií, dlouhá léta popírá. Přesto však přiznala, že se tato nemoc v jejich rodině kdysi objevila. „Mám hodně zkušeností s touto nemocí, moje babička i prababička anorexií trpěly, měla jsem i spoustu spolužaček ve škole, které se s ní potýkaly. Vím, že je to věc, která by se neměla brát na lehkou váhu,“ uvedla před lety herečka, jejíž chlapecká postava často vedla ke spekulacím o jejím zdravotním stavu. Pravdou ale je, že Keiru trápil spíš opačný problém. I když chtěla přibrat a opravdu se o to snažila, nedařilo se jí, ať snědla, co chtěla.