Fakt se mi nechce?! 5 tipů, jak být více aktivní a porazit prokrastinaci

Poznáváte se ve výše zmíněném? V tom případě máte potíže s prokrastinací, což je chronické odkládání důležitých povinností a jejich nahrazování nedůležitými činnostmi. Ale nemusíte se bát, nejste jediná. Dobré ale je, že prokrastinace není lenost, naopak během ní býváme velmi aktivní, akorát v jiných činnostech, než bychom chtěly. Dá se jí snadno zbavit, pojďte do toho se mnou a zkuste zařadit následující tipy do svého každodenního života.

CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ

Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu.

KDE HLEDAT VINÍKA

Podle vědců se prý skrývá v našem mozku a zřejmě za to konkrétně může nízká hladina dopaminu. (Dopamin – hormon, který je jedním z nejdůležitějších neuropřenašečů v lidském mozku. Jeho přirozená tvorba je nezbytná pro motivaci k výkonům.) „Je kriticky důležité udržovat dostatečné hladiny výchozího dopaminu pro udržení každodenní motivace,“ říká dr. Huberman. Jak tedy jeho hladinu zvýšit, abychom přemohly svou touhu prokrastinovat? Vyzkoušejte následující návyky podle stanfordského neurobiologa dr. Andrewa Hubermana, které vám v tom pomohou:

VYSTAVTE SE CO NEJDŘÍVE SLUNEČNÍM PAPRSKŮM

Ideálně hned ráno po probuzení, a to alespoň na 10–30 minut. Samozřejmě se nedívejte přímo do slunce a nemějte na očích sluneční brýle, jen se nechte sluníčkem prohřát a nabít.

JEZTE POTRAVINY BOHATÉ NA AMINOKYSELINU TYROSIN

Ta je stavebním kamenem hormonu zvaného dopamin. Najdete ji v potravinách, jako červené maso, ořechy, banány, avokádo, vejce, ryby nebo tvrdý fermentovaný sýr.

VYHNĚTE SE DOPLŇKŮM STRAVY S MELATONINEM

Protože vám mohou snížit hladinu dopaminu a narušit vaše přirozené spánkové vzorce. Melatonin se doporučuje užívat pouze při jet lagu (únava a poruchy spánku, které nastávají z důvodu narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání nejméně 2–5 časových pásem).

VEČER SE VYHÝBEJTE OSTRÉMU SVĚTLU

To je opravdu důležité, protože bylo prokázáno, že ostré světlo aktivuje oblast mozku zvanou habenula (buněčná hmota umístěná v mezimozku) a drasticky snižuje množství dopaminu cirkulujícího ve vašem těle. Pokud v tuto dobu světlo přece jen potřebujete, volte tlumenější variantu.

S KOFEINEM OPATRNĚ

Mírná konzumace kofeinu, tedy v rozmezí 100–400 mg, například v podobě jedné kávy či čaje, lehce zvýší hladinu dopaminu. Ale vyhýbejte se mu před spaním, ideálně nápoje obsahující kofein nekonzumujte po 14. hodině, ať si neztížíte večerní usínání.

JAK SE RÁNO PROBRAT? - Pokud to zvládnete, dejte si poránu 1–3minutovou ledovou sprchu, díky tomu si zvýšíte hladinu dopaminu až na několik hodin,“ radí doktor Huberman.

MĚJTE PLÁN – plánování totiž napomáhá k efektivnímu řízení času. Vytvořte si na každý den seznam úkolů, které potřebujete dokončit, a seřaďte je podle důležitosti.

NASTAVTE SI TERMÍNY – stanovením konkrétních termínů pro dokončení vašich úkolů získáte odpovědnost a zabrání vám to odkládat povinnosti na později.

ÚKOLY SI ROZDĚLTE – obzvlášť pokud vás čeká něco velkého, do čeho se vám kvůli případné náročnosti nechce, uleví vám, pokud si daný úkol rozdělíte na menší části, k jejichž splnění budete přistupovat krok za krokem.

POZOR NA RUŠIVÉ ELEMENTY – uvědomujte si věci, které ruší vaši pozornost a odvádějí vás od práce. Vypněte si upozornění na telefonu, pokud vám to práce dovolí, ztište i vyzvánění, ideálně odneste telefon do vedlejší místnosti.

ODMĚŇUJTE SE – nastavte si pro sebe menší odměny za každý splněný úkol, to vás bude motivovat k dokončení i těch věcí, do kterých se vám zrovna dvakrát nechce. Například pauza na kávu, kousek čokolády...

VYZKOUŠEJTE TECHNIKU POMODORO

Je to druh metody organizace času a spočívá v rozdělení práce do krátkých intervalů (obvykle asi 25 minut) následovaných krátkou přestávkou. Toto „rozkouskování“ práce do menších úseků vám může pomoci udržet vaši pozornost a snížit tendenci k prokrastinaci. Technika byla vynalezena již na konci 80. let a pomáhá v plánování, koncentraci i efektivitě práce.