Fast fashion versus slow fashion a udržitelná móda

Fast fashion (rychlá móda) na vás číhá v téměř každém běžném obchodě s textilem. Jde o zboží, které se vyznačuje nízkou cenou, s níž velice úzce souvisí také nízká kvalita. Toto oblečení kopíruje módní trendy světových značek a je vyráběno v afrických a asijských textilních továrnách. Výroba probíhá většinou v nelidských podmínkách, kde pracují také děti, a to s minimální odměnou.

Bohužel jde o většinu módních obchodů, které zřejmě běžně navštěvujete. Jsou to značky jako Zara, H&M, Primark, C&A, Pepco, Quess, GAP, Mango, Hollister, NEXT, Benetton atd. Větší módní řetězce si uvědomují tlak společnosti na kvalitu životního prostředí a s tím související jejich masovou výrobu. Začínají proto na své zákazníky cílit tzv. zeleným marketingem. Lákají na recyklovatelné materiály a výrobu ohleduplnou k životnímu prostředí, ale koncept jejich fast fashion se v zásadě nemění.

Používané materiály, jako je např. polyester, viskóza, polyuretan, konvenční bavlna, akryl nebo syntetická vlna, stráví na skládkách stovky let, než dojde k jejich rozložení. V mnoha případech jde o nekvalitní materiály, které nepohlcují pot a nemají žádné regulační vlastnosti.

Oblečení se vyrábí ve velkých továrnách, kde jsou zaměstnanci vykořisťováni. Pracují v nelidských podmínkách, nemají přestávky, přístup k čerstvému vzduchu, často se pohybují v toxickém prostředí bez potřebných ochranných pomůcek. Pracují také děti. Cílem je zaměstnávat co nejlevnější pracovní sílu, aby zboží mohlo být dostatečně levné a řetězec měl i tak z prodeje pěknou marži.

Výroba textilií probíhá většinou v rámci Evropské unie nebo v kontrolovaných továrnách, kde jsou pracovní podmínky a mzdy férově nastavené. Výrobní proces by neměl přesáhnout rádius 5 000 km. V průběhu života každé textilie nesmí dojít ke škodám na lidech, zvířatech a planetě. V ideálním případě by výrobní podniky měly být poháněny obnovitelnými zdroji – sluncem a větrem.

Módní kousky ve stylu slow fashion se vyznačují vysokou kvalitou. Díky správné údržbě a uložení vám budou sloužit několik let. Nejde tedy o poslední módní výstřelky, ale spíše o nadčasovou módu. Používanými materiály bývají např. bambus, bio bavlna, tencel, organická bavlna, banánové vlákno, lyocell, modal, konopí, rostlinně barvená kůže nebo vlna.

Módní značky jsou ke svým zákazníkům otevřené a upřímné. Chtějí, aby zákazníci znali původ jejich textilu a celý výrobní proces. Cílem je také vysvětlit, že nákup nového kousku do šatníku má být pro každého spotřebitele dlouhodobou investicí. Zákazník si má se svým šatníkem budovat vztah a počítat s tím, že mít ve skříni pouze několik kvalitních věcí je lepší než hromada těch nekvalitních.

Tradiční řemeslnou a respektující módu nabízejí značky jako např. Textile Mountain, Sutu, Nila, Lokala, Leeda, Ty Indentity, Sophistic, Harddecore, Liběna Rochová, Estampada, Zašívárna, Veja, One Village, Freitag, Dedicated, Keep Cup a P&T.

Někdo může namítnout, že jde o velmi drahé kousky od menších lokálních a značkových výrobců. Svým způsobem je to pravda. Pokud se ale na slow módu díváme jako na investici do sebe a také životního prostředí, pak jde o holý nesmysl. Koupit si deset nekvalitních triček, které za dva roky vyhodím, je mnohem nákladnějšínež si koupit jedno kvalitní a nadčasové za cenu zmíněných deseti triček.

Second handy, SWAP, darování – druhý život textilií

Maximální ohled na životní prostředí se poslední dobou tlačí do popředí textilního průmyslu. Oděvy, které už nechcete, nabídněte někomu jinému, nechte si je přešít nebo je s někým jen vyměňte. To, co se už vám nehodí, upotřebí třeba někdo jiný.

Udržitelná móda navrací život pro nás nepotřebným kusům oblečení. Nabádá k tomu, abyste se nestranili second handů, protože i tam najdete zboží, které se vám může líbit, a díky tomu tak neskončí ve spalovně nebo na skládce. Některé second handy nabízejí také značkovou a kvalitní módu. Obdobnou funkci plní také obchodní portál Vinted, kde jednoduše koupíte textil z druhé ruky nebo prodáte to vaše již nepotřebné.

Trendem posledních let jsou také SWAP bazary a ve městech se konají stále častěji. Cílem je vyměnit své oděvy za jiné od druhé osoby. Možností, jak oživit svůj šatník, je také tzv. upcycling oblečení. Nevzhledné nebo okoukané oděvy můžete vylepšit nášivkou, malbou, batikou nebo jinou uměleckou technikou.

Pokud se vám vaše nepotřebné oděvy nepodaří vyměnit nebo vylepšit, nabídněte je zdarma potřebným lidem. Starší textilie najdou své uplatnění u Armády spásy a v azylových nebo dětských domovech.