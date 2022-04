Felix Holzmann: Geniální komik přežil válku, gulag i sebevraždu milované ženy

Jouda nás pořád baví

S Barbarou žili v Německu, do Československa, kde příležitostně vystupoval v televizi, se ale Felix Holzmann často vracel. Těsně před smrtí obdržel platinovou desku Supraphonu. Zemřel v Saské Kamenici na selhání srdce ve věku jednaosmdesáti let. Pohřben je v milovaných Litoměřicích. Na domě v ulici Mrázova, kde prožil dětství, je umístěna jeho busta s pamětní deskou. Letos od jeho narození uplyne 101 let. Hlášky geniálního komika jako „Hlavně tři věci si nepamatuju: jména, čísla… čísla… no, a to třetí už jsem zapomněl“ nebo „Jouda? Jakej Jouda? Jo Franta Jouda. Je to možný? Tak to on už nežije? Prosim vás. Jouda, jo? A poslyšte, kterej to vlastně byl, ten Jouda? Jo Franta Jouda, já už vim. Tak toho jsem neznal…“ nás ale baví pořád…