Fenomén nezralý otec: Rozmazluje děti a chová se jak dítě. Jak to zvládnout?

Nezralý otec nemusí být v bezdětném vztahu špatný partner, jenže jak přijdou děti, nastávají problémy. Jak se nezralí tatínkové projevují a jak s nimi jednat?

Nezralé otcovství „Dokud jsme neměli děti, bylo naše manželství harmonické. Když se ale narodil první syn, začalo vše trochu skřípat. Při druhém synovi jsem si už naplno uvědomila, že manžel zkrátka neumí být táta. Kluky sice miloval a miluje, ale naprosto mi nedokáže být ve výchově oporou a parťákem, utíká od problémů a konfliktů a nechává je řešit výhradně mě. Dokáže kluky sice perfektně rozdovádět, ale pak neví, co s nimi. Obvykle v takové situaci někam uteče. Bohužel se často stává, že když pak syny pacifikuji, zjeví se odkudsi a začne je obhajovat a bránit. Už jsem z toho unavená,“ vypráví Eliška, vyčerpaná máma dvou předškoláků, která má s nezralým otcovstvím velmi osobní zkušenosti. Jaké je desatero dobrého rodiče?

Žena v roli otce „To, že je otec nedozrálý, se projeví obzvláště tehdy, kdy je zapotřebí děti ukáznit," zmiňuje v jedné ze svých knih rodinný terapeut a klinický psycholog Steve Bidulph. Nezralí otcové od konfliktů se svými dětmi utíkají, jsou z nich značně nejistí, nechtějí je řešit, a vlastně ani netuší, jak by to udělali. Jejich partnerkám pak nezbyde nic jiného, než se ujmout role přísného a důsledného policisty. Nikdo jiný to za ně totiž neudělá!

„Kalhoty" nosí jen v práci! Zajímavé je, že i takový otec může být ve své profesi dobrým vedoucím týmu se vším, co k vedoucí pozici patří. Nezralý otec může být schopným šéfem jakéhokoliv týmu, pouze u svých dětí, ve své rodině ze záhadných důvodů zdětinští. „Ať už ve velkém světě vykonávají jakkoliv náročnou práci nebo se těší jakkoliv velké úctě, když přijdou domů, změní se v jedno z dětí. A pro jejich partnerky je to nesmírná zátěž," uvádí Bidulph. A vyčerpaná Eliška by s tímto tvrzením jistě souhlasila – není příjemné být vždy za toho přísnějšího, méně oblíbeného. Za toho, kdo důsledně vychovává a je na to vše v podstatě sám.

Nesmyslná žárlivost Nezralí otcové v některých případech též těžce nesou, že se pozornost jejich ženy zaměřuje s příchodem dětí převážně jednosměrně. Někdy na své děti dokonce určitým způsobem žárlí, neboť se jim dostává více pozornosti a péče – a ta byla dříve zaměřena výhradně na ně samotné! Žárlící muž to zpravidla řeší buď zjevnou opozicí, anebo naopak bezbřehým rozmazlováním. Jeli v opozici, může partnerku v její roli matky srážet, zpochybňovat či dokonce ztrapňovat! Oba přístupy však citelně narušují partnerský vztah a bohužel i vztah k dětem.