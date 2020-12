Fenykl je bohatý na živiny

Fenykl asi znáte jen jako čaj, který se popíjí při plynatosti. Je to ale škoda, fenykl má pozitivní účinky nejen na trávicí systém, ale i na systém endokrinní, reprodukční a respirační. Je to také skvělý stimulant pro kojící ženy, protože zvyšuje laktaci. Studie ukazují, že fenykl obsahuje antioxidanty a také řadu antimikrobiálních, antivirových, protiplísňových a protizánětlivých látek. Jeden šálek syrového fenyklu obsahuje pouhých 27 kalorií a téměř 3 gramy vlákniny. Z vitaminů pak zejména vitamin C, kyselinu listovou a vitaminy skupiny B, z minerálních látek je to především draslík a železo.