Feromony jako kouzelný lektvar: Zvyšují sexuální atraktivitu a pomohou i u pohovoru

Ani přes postel, ani přes jídlo, ale přes nos vede cesta k našemu srdci. Ačkoliv si to neuvědomujeme, náš výběr partnera dost často ovládají feromony, což jsou látky, které každý jedinec vylučuje do vzduchu. Dokážou vám vysvětlit záhadu, proč vás to k některým lidem táhne nesrovnatelně víc než k jiným?