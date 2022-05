Festival ABC potřetí rozdovádí Prahu. Přijďte a potkejte Abíčko naživo

ABC, tradiční časopis pro děti na druhém stupni základních škol, pořádá třetí ročník svého rodinného festivalu. Uskuteční se o víkendu 28. a 29. května v Národním zemědělském muzeu v Praze.

„Festival ABC je v podstatě zosobněné ábíčko. Jako kdybyste stránky našeho časopisu a webu abicko.cz probudili k životu. Ukázky moderních technologií a vědeckých experimentů i plejáda popkulturních hostů od zpěváků či youtuberů přes cestovatele až po herní vývojáře. To všechno míří hlavně na čtenáře od deseti do patnácti let. Záměrně uvádím slovíčko hlavně, protože v redakci dobře víme, že ábíčko v rodinách čtou často a rádi i dospěláci,“ říká k akci šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák.

Festival se bude odehrávat ve všech patrech pražského Národního zemědělského muzea i ve venkovních prostorách před a za budovou. Na hlavní stage se vystřídají přes dvě desítky hostů jako youtuber Martin Rota, tanečník Honza Onder, kouzelník Pavel Kožíšek, herci Divadla Broadway, zpěvačka Ema Karpeles nebo stand-up komik a spisovatel Lukáš Pavlásek. Uvnitř muzea návštěvníci najdou více než 50 interaktivních stánků s různými aktivitami, od RC hraček a virtuální reality přes vědecké experimenty a 3D tisk až po dabingové studio, živý cirkus či lukostřelbu. V zóně ABC bude možné potkat členy redakce, získat podpis od některého z vystupujících nebo se vyfotit na titulní stranu ábíčka. Kromě toho se děti mohou 5x denně přihlásit na kurzy vaření nebo prohlídky podzemního krytu.

Během celého víkendu bude probíhat i interaktivní soutěžní hra s vědomostním kvízem o dětské batohy plné překvapení. Navíc 3x denně losujeme tombolu o stovky krásných cen. Pro menší děti je připravena zóna Sluníčka a Mateřídoušky, ve které si budou moci užít spoustu soutěží, počítačových her a další skvělé zábavy.

Časopis ABC letos slaví hned trojité výročí. V lednu to bylo 65 let od vydání prvního čísla. Rovněž v lednu proběhla oslava 20. narozenin maskota časopisu kocoura Mourrisona. A konečně počátkem července se připomene 60 let od uveřejnění první vystřihovánky v ábíčku. Právě i všechna tato výročí redakce na festivalu připomene.

V rámci předprodeje lze zakoupit vstupenky v ceně 150 Kč pro dospělé a 100 Kč děti (děti do 3 let mají vstup zdarma). Vstupenky bude možné zakoupit i přímo na akci v ceně 200 Kč pro dospělé a 150 Kč pro děti.

Ucelený program festivalu lze najít na webu www.abicko.cz/festivalABC