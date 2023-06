Festival Rock for People bojuje za životní prostředí, hvězdy přivezl ekologickými vozy

Už od 90. let se festival Rock for People snaží být maximálně ekologický. Znovu použitelnými kelímky a tříděním odpadu to jen začalo, letos se rozhodl využívat zelenou energii z vodíku a také jezdit bezemisními vozy od Toyoty, kterými přijely i ty největší hvězdy, jako jsou Muse, The 1975, Slipknot nebo Machine Gun Kelly.