Film Holky z porcelánu: Ostříhaná Dáša, sprosťárny a další zajímavosti z natáčení

Ačkoliv jeden z prvních filmů mladinké Lenky Kořínkové herečku proslavil a zapsal do povědomí široké veřejnosti, herečka mu dodnes nemůže přijít na jméno a tvrdí, že jí vlastně zničil kariéru. „Ten film mi v podstatě zničil život, české myšlení mě zařadilo do takové škatulky, ze které jsem už pak nevybředla. Kamkoli jsem přišla, koukali mi všichni na prsa,“ řekla kdysi v pořadu 13. komnata Kořínková o filmu z roku 1974.

Film se měl jmenovat Inventura u světlušek, cenzoři totiž nechtěli název Holky z porcelánu povolit, protože označení „holky“ jim připadalo sprosté. Sprostí byli i cenzoři, kteří se při schvalování filmu rozčilovali, že režisér Herz „udělal z dělnické mládeže kurvy“, protože jedna má nemanželské dítě a druhá říká: „No co, hlavně že je zdravé.“ To se muselo vystřihnout.

Co se stalo s hlavními hrdinkami?

Krásnou Helenu si zahrála Marta Rašlová, kterou díky jejímu vzhledu přezdívali slovenská Marilyn. Film ji vynesl na výsluní a šla z role do role. Pravidelně natáčela také v tehdejším NDR. Modrooká sexy blondýna měla našlápnuto k hvězdné kariéře, ale stal se pravý opak. Dala přednost rodině a postupem let se z filmového plátna zcela vytratila. Nyní žije obyčejný život opuštěné důchodkyně. Představitelku Jíři Jelenu Šebestovou-Juklovou její role také dostala na vrchol, a dokonce až do amerického snímku Deník Anne Frankové. Ani ona si však svou slávu neudržela a dnes si přivydělává čtením rozhlasových her.

Eva Čeřovská, která si zahrála Věru, měla osud nejkrutější. Dva roky po natáčení zemřela při autonehodě v Hradci Králové, když cestovala do divadla, kde měla onen večer hrát. O Lence Kořínkové, jež ztvárnila Marušku, je dodnes sem tam slyšet, ne však v pozitivním slova smyslu. Herečka sedm let po natáčení emigrovala do Austrálie a po návratu se jí příliš nedařilo navázat na zašlou slávu. Svoje deprese utápěla v alkoholu a bylo tak o ní slyšet spíš v souvislosti s alkoholovými excesy. Pouze Dagmar Havlová si svoji slibně se rozbíhající hereckou kariéru udržela až dodnes a je stále aktivní herečkou.