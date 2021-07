Film Prvok, Šampon, Tečka a Karel jde dnes do kin: Co prozradili herci o natáčení

Právě dnes 29. července 2021 jde do kin dlouho očekávaná komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Film na motivy stejnojmenné knihy režiséra a spisovatele Patrika Hartla, který si snímek i sám režíroval, vypráví o partě čtyř kamarádů středního věku, jejichž životy stagnují a oni se je pokusí oživit pomocí provokativní hry a téměř nesplnitelných úkolů. Co o filmu a natáčení prozradili sami hlavní představitelé?

Martin Pechlát v roli Prvoka Jak jste se připravoval na postavu Prvoka a v čem je vám tato postava blízká?

Měli jsme poměrně velkou přípravu, scházeli jsme se, rozebírali jsme jednotlivé situace. Během natáčení už jsem nic nehledal, všechno bylo opravdu pečlivě připravené. Mně osobně postava blízká není, o to víc mě ale bavilo si Prvoka zahrát. Samozřejmě nějaké styčné body mezi námi jsou, mám děti, hrál jsem v kapele. Je to ale obecně tak, že v každé roli je mix vlastních zkušeností, zážitků, představ, jiných rolí. Jaké bylo natáčení s kapelou, užíval jste si to?

Neužíval. Bál jsem se, že to Patrikovi zkazím, takže jsem se na to opravdu pečlivě připravoval. Pořád dokola jsem písně pouštěl, zpíval je a nacvičoval, aby to vypadalo co nejlépe. A nějaká náročná situace během natáčení?

Náročné bylo natáčení reklamy ve filmu, kdy jsem měl na sobě kostým ve tvaru obřího pórku. Natáčeli jsme dva dny a bylo to velmi nepříjemné. Běžný pórek by na mě trochu seschnul, ale bylo mi v kostýmu takové horko, že díky mému potu byl v průběhu natáčení šťavnatější a šťavnatější.

David Švehlík v roli Šampóna Jak probíhalo natáčení?

Patrik mě pozval na kamerové zkoušky, dal mi přečíst knihu, kterou jsem do té doby neznal, a pak se šlo natáčet. Natáčení bylo velmi příjemné. Nejen proto, že jsem se tam setkal se svými kamarády. Patrik Hartl byl skvěle připravený, věděl přesně, co chce točit, takže to bylo ve všech směrech příjemné natáčení. Byl Patrik Hartl přísný režisér?

Zjednával si respekt v různých situacích. Režisér má ale opravdu velkou zodpovědnost a neustále v průběhu natáčení řeší mnoho věcí. A Patrik měl pocit zodpovědnosti umocněnější tím, že natáčel film podle své knihy. Nebyl jsem ale svědkem toho, že by někoho nějak nepříjemně seřval, nebo něco podobného. V čem je vám postava Šampóna blízká a v čem vzdálená?

Vzdálená je mi v mnoha ohledech. Nicméně jeho neschopnost nalézt sebe sama, svoje místo v životě a touha po tom to místo najít, ta je mi velmi sympatická. Jeho životní styl a jak v různých situacích jedná, je ovšem politováníhodné. Je to spíš tragická postava vzbuzující lítost, protože tápe a nedaří se mu nalézt v životě to důležité. A co máme ještě společného se Šampónem - mám rád svižnou jízdu autem a mám rád zvuk sportovních aut.

Hynek Čermák v roli Tečky Jak vzpomínáte na natáčení filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel? Bylo to náročné? A co se vám na natáčení líbilo?

Náročná byla všudypřítomná zima, ale to je na natáčení běžné. Líbilo se mi, že Patrik Hartl nedělal kompromisy, film natáčel tak, jak ho měl v hlavě. To je v dnešní době velká výjimka. A pak mě taky bavilo hrát s ostatními kluky. Jsou to parťáci, každý se o sebe sám postará, natáčení s nimi rychle ubíhalo. Takže já vzpomínám jen v dobrém. Jak jste se cítil v roli Tečky?

Vlastně to bylo takové milé odpočinutí od rolí opravdu zlých a drsných lidí. I když je Tečka voják speciální jednotky, tak je to vlastně hrozně citlivý a osamělý chlap. Ačkoli se tedy jednalo vlastně o další roli "zabijáka", tak Tečka je hlavně citlivý kluk, který potřebuje v životě lásku, to se mi líbilo. A nějaká zábavná či naopak obtížná scéna?

Nerad bych prozrazoval děj, ale natáčení na urologii pro mě bylo opravdu velmi stresující a nebylo jednoduché. To bych opravdu nerad opakoval.