Hříšný tanec

I když je film Hříšný tanec mnohými opovrhován, stal se z něj kult, který se navíc také může pochlubit Oscarem, a to za nejlepší původní skladbu (I've Had) The Time of My Life. Mladá Frances Hausman přezdívaná Baby přijíždí trávit prázdniny se svojí rodinou do horského střediska pana Kellermana. Láskou a vášní dosud nepolíbená Baby se zde setkává s učitelem tance Johnnym, který ji zasvětí nejen do tajů pohybu, ale i lásky. Z mladé dívky se během jedné dovolené stane žena se vším všudy, to vše za doprovodu skvělé hudby počátku osmdesátých let, navíc po boku mladého a svalnatého Patricka Swayzeho.

Podívejte se na ukázku z filmu Hříšný tanec: