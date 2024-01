Filmy, ve kterých měli herci skutečný sex před kamerou. Znáte je?

Ne, není tady řeč o pornografii, to je jiná kategorie. Jsou ale režiséři, kteří chtějí, aby na plátně vypadalo vše co nejrealističtěji včetně sexu. A to nejde jinak než tak, že se herci před kamerou opravdu milují. Jde tedy o seriózní filmy – a přesto v nich je reálný sex.