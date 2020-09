Flirtuje vám partner nestydatě přímo před nosem? Jak se s tím vyrovnat?

Promluvte si s ním

Pokud váš partner flirtuje přímo před vámi nebo za vašimi zády, ale tak, že se o tom dozvíte, a vám je to nepříjemné, je důležité o tom mluvit. Někteří muži mají flirtování prostě zakořeněné v povaze a někdy si ani neuvědomují, že svoji náklonnost dávají najevo až příliš. Zkuste si proto s partnerem promluvit, řekněte mu, co přesně vás trápí, a poproste ho, zda by si na to mohl začít dávat pozor. Zbytek už je jen a jen na něm.