Fobie podle zvěrokruhu: Z čeho mají největší strach jednotlivá znamení?

Pravda je, že se všichni něčeho bojíme. Někdy nás strach ale brzdí, abychom byly v životě šťastné nebo abychom se posunuly z místa. Když si uvědomíte, čeho se bojíte nejvíc, můžete na sobě začít pracovat. Které fobie trápí jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Beran (21. 3. – 20. 4.) – selhání Berani jsou soutěživí a chtějí být ve všem nejlepší. Porážku pak nezvládají dobře a vnímají ji jako osobní selhání. Největší obavy mají z toho, že nedosáhnou svých cílů a první místo jim vyfoukne někdo jiný. Jejich výhodou ale je, že se jen tak nevzdávají a strach se snaží překonat. Nebojte se neúspěchu a uvědomte si, že cesta je cíl. Jaký je horoskop zdraví na rok 2023? Podívejte se na video:

Býk (21. 4. – 21. 5.) – neznámé Býci jsou pohodlní a rádi zůstávají ve své komfortní zóně. Chtějí se cítit hlavně pohodlně, a proto se novým výzvám vyhýbají. Cokoliv neznámého je děsí a může v nich vyvolat až úzkost. Strach jim ale brání posunout se z místa, kde jim to příliš nevyhovuje. Může se to týkat nevyhovujícího zaměstnání nebo nefungujícího vztahu. Bez změny to ale holt nepůjde. 6 znamení zvěrokruhu, která si hlídají své soukromí. Kdo jsou největší tajnůstkáři? Jsou lidé, kteří si cení soukromí víc než ostatní a nechtějí své…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – závazky Největší noční můrou svobodomyslných Blíženců je situace, kdy je někdo někam tlačí proti jejich vůli. Nechtějí lpět pouze na jedné věci po zbytek života. Potřebují experimentovat, objevovat a nemohou se zavázat k jedné věci, protože se obávají, že o ty další přicházejí. Zejména u mužů Blíženců je to typicky trvalý vztah, svatba a rodičovství. S takovými plány na ně hodně opatrně! Největší potvory podle horoskopu: Tato znamení zvěrokruhu si držte dál od těla! 2 Určitě jste zažila, že vám vrazila nůž do zad kamarádka, od které…

Rak (22. 6. – 22. 7.) – zrada, agorafobie Raci jsou citlivky a často se obávají zranění a odmítnutí svých blízkých. V hlavě si vytvářejí katastrofické scénáře a od všech očekávají nějakou zradu. Kromě toho také nesnášejí přeplněná místa lidmi. To může vyústit až v agorafobii, tedy strach z veřejných prostranství. Pokud to necháte zajít daleko, budete se bát opustit i domov. V takovém případě určitě vyhledejte pomoc psychoterapeuta. 10 fascinujících zajímavostí o znamení Raka, které vás možná překvapí! Raci jsou vodní znamení spojené s Měsícem. Lidé, kteří se v něm…

Lev (23. 7. – 22. 8.) – nedostatek pozornosti Lvi potřebují být středobodem vesmíru. Všichni je musejí obdivovat a podporovat a běda, když se tak neděje! Nejhorší je pro vás představa, že vás ostatní ignorují, že splynete s davem a nikdo vám nevěnuje pozornost. Lhostejnost a nezájem jsou pro vás opravdu hodně zraňující. Neberte si to ale tolik k srdci a nepropadejte pocitům méněcennosti. Dál se věnujte tomu, co vás baví, a obdiv pak určitě přijde. 6 znamení zvěrokruhu, která dokážou číst energii a auru druhých. Patříte mezi ně? Dokážete vnímat druhé? Umíte číst jejich auru a energii? Možná…

Panna (23. 8. – 22. 9.) – nedokonalost Panny mají cit pro detail a přesnost, v tom se jim nikdo nevyrovná. Když ale není všechno setříděné a srovnané, dokáže je to pěkně vyvést z míry. To samé se stane, když jim někdo naruší jejich plány. To už je doslova chytá panika. Nebuďte na sebe tak náročné a občas dělejte věci také spontánně. Užívejte si víc kouzlo okamžiku, kdy se věci dějí jen tak, bez plánování a kontroly. Otestujte se: Co o vás říká barevný náramek a jaký se hodí k vaší povaze? 23 1 Stejně jako kdysi byla populární céčka, dnes letí barevné náramky. Ať…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – konflikt Váhy bývají pěkně pohodlné na to, aby něco řešily. Od problému radši utíkají nebo stočí rozhovor někam jinam, jen aby se vyhnuly konfliktu. Představa konfrontace je doslova děsí, a proto se jí snaží vyvarovat, jak jen to jde. Pokud ale chcete mít ve svém životě harmonické vztahy, bez konfliktu to úplně nepůjde. Je zcela přirozené, že jsme každý jiný a občas dojde ke střetu názorů. Proč je váš partner cynický? To prozradí jeho znamení. Naučte se tomu předcházet Každý z nás je někdy trochu cynik, někdo ovšem více a někdo méně a…

Štír (24. 10. – 22. 11.) – nevěra Štíři si k srdíčku jen tak někoho nepustí. Když už to ale udělají, dokážou milovat vroucně. Někdy až tolik, že samou láskou svého milého zadusí. S jejich city totiž roste i nedůvěra a strach z toho, že je milovaný opustí kvůli někomu jinému. Tato představa je pro ně doslova utrpením. Říká se, že určitá dávka žárlivosti je ve vztahu zdravá a normální, nic se ale nemá přehánět, tak na to pamatujte. První zvíře, které uvidíte na obrázku, odhalí tajemství vaší osobnosti! Všichni máme jedinečnou osobnost a i naše smysly nám o světě kolem…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) – FOMO (promeškání) Střelci si užívají den, jako by byl jejich poslední. Potřebují akci a výzvy, neustále se posouvat vpřed a nasávat nové informace i zážitky. Největší fobií je pro ně představa, že něco prošvihnou. Že měli být někde jinde a věnovat se ještě něčemu jinému. Nuda je pro ně sprosté slovo a mají při ní pocit, že jen marní čas. Uvědomte si ale, že nicnedělání je také produktivní a nemusíte se neustále hnát za dobrodružstvím. Hledání vnitřního klidu je rovněž důležité pro osobní rozvoj. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 15 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) – neúspěch Kozorozi jsou velmi cílevědomí a dokážou si úspěch vydřít. Když ale jejich snaha nepřinese ovoce, začnou propadat beznaději, protože do nějakého projektu vložili už tolik úsilí a podřídili tomu všechny své plány. Pokud se něco nepovede, nezoufejte a hledejte jinou cestu k úspěchu. Vaše snaha určitě nebyla marná. Magická zvířata: Která z nich nám nosí štěstí a která smůlu? 1 Zvířata nás provázejí odpradávna. Některá z nich si pak lidé začali…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) – nesvoboda a nákaza Vodnáři se potřebují cítit svobodní a nesnášejí jakékoliv omezení. Ale protože jsou tak trochu jiní a mají vždy něco extra, často se u nich objevuje ještě jedna zajímavá fobie, a to strach z nákazy. Dezinfekci mají stále při ruce a jízda přeplněnou městskou hromadnou dopravou je pro ně doslova noční můrou. Ani ne tolik kvůli lidem samotným jako kvůli bakteriím a virům, které prostor zamořují. To může vyústit až v OCD (obsedantně kompulzivní poruchu), kterou určitě řešte s psychoterapeutem. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…