FODMAP: Nová dieta pro lidi, které trápí zažívací obtíže jako nadýmání a průjmy

„FODMAPs je zkratka pro Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols, česky jde o fermentované oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polyoly. Velice zjednodušeně se jedná o specifické sacharidy (fruktóza, laktóza, fruktany, galaktooligosacharidy, polyoly a další), které se vyskytují v potravinách. Nevýhodou těchto skupin sacharidů je to, že naše tělo je nedokáže zcela absorbovat, střevní bakterie je snadno fermentují a mohou způsobit i závažné gastrointestinální problémy – například průjmy,“ vysvětluje hlavní nutriční specialistka sítě výživových poraden Nutriadapt Monika Bartolomějová.

Každý člověk je jiný a má jiné zažívání. Zatímco jeden může sníst úplně cokoliv, další musí dobře vybírat, jinak skončí s průjmem a bolestmi břicha. Asi nejznámější jsou intolerance na lepek a laktózu, těmto strávníkům už se přizpůsobily potravinářské firmy, které vyrábí upravené potraviny. Jednou z méně známých, ale přitom o to závažnějších je pak tzv. FODMAP intolerance. Nejde o intoleranci, která způsobuje imunitní reakci na konkrétní potraviny, ale spíš o neschopnost správně trávit určitou složku potravy – v tomto případě sacharidy.

Problémy způsobují potraviny, které jsou takzvaně high FODMAPs. Jsou to potraviny, které jsou u některých jedinců špatně tolerovány a hůře stravitelné, kvůli čemuž mohou způsobovat trávicí i další potíže. Jde o celou škálu potravin:

FODMAP dieta se aplikuje u lidí, kteří obecně řečeno trpí problémy s trávením. „Pokud se u někoho objeví takové problémy, je třeba nasadit low FODMAPs dietu. Měli by o ní uvažovat zejména ti, kterým potraviny ze seznamu způsobují potíže,“ doporučuje Bartolomějová. Symptomem, že člověk špatně tráví sacharidy, může být i nadýmání, křeče, zácpa, průjem, nadměrné říhání a podobně. Vyřazení High FODMAPs potravin může právě tyto obtíže zlepši. „Jde též o velmi účinný nástroj, jak zmírnit projevy nemocí u lidí se syndromem dráždivého tračníku, pacientů s diagnostikovanou ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou, vždy je však nutná konzultace s ošetřujícím lékařem,“ radí nutriční specialistka. Ta rozhodně varuje před zneužíváním diety ve snaze zhubnout.

Nemocní, kterým sacharidy způsobují potíže, začínají eliminační dietou. Až na dva měsíce vyřadí ze stravy většinu problematických sacharidů, aby se jejich organismus vyčistil a problémy ustaly. A poté jsou jednotlivé potraviny postupně pacientovi navraceny do jídelníčku, protože se může ukázat, že jeho problémem nejsou kompletně všechny sacharidy, které označujeme jako FODMAPs, ale například jen laktóza. „Cílem je tedy najít potraviny, které vám způsobují trávicí obtíže, a tyto potraviny z vašeho jídelníčku vyřadit. V praxi to vypadá tak, že začnete postupně vyřazovat high FODMAPs potraviny, jakmile však najdete ty potraviny, které vám způsobují potíže, můžete ty ostatní opět zpátky zařadit. Mnohé high FODMAPs potraviny jsou totiž považovány za velmi zdravé, obsahují například prebiotickou vlákninu, vitamíny a další,“ popisuje Bartolomějová.

Chce to trpělivost

Navracení potravin do jídelníčku probíhá postupně, pod dohledem odborníka, který sleduje, co vše pacient může a nemůže jíst, aby mu pak mohl sestavit jídelníček na míru. Při zkoumání, které potraviny vadí a které ne, pomáhá nutriční deník, kam si dotyčný zapisuje, co snědl, a jak se potom cítil.

Tato dieta je podle odborníků velmi složitá. Některá potravina vadí, jiná ze stejné skupiny zase ne, je třeba hledat alternativy a leckdy měnit zaběhnuté recepty.