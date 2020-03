Folková legenda František Nedvěd: S bratrem Janem spolu nemluví kvůli penězům

Jak je na tom se zdravím?

Konec roku opět nebyl pro slavného písničkáře Františka Nedvěda moc šťastný, opět ho totiž trápilo zdraví. Zatímco před třemi lety to byla voda na plicích, letos už to bylo mnohem horší, nebyl schopen udělat ani dva kroky, aniž by se zadýchal. Nebýt toho, že mu jeho žena Maruška zavolala záchranku, už nemusel být mezi živými. V nemocnici, kde jeho tělo lékaři zbavili šestnácti litrů vody, strávil čtrnáct dní. Velké turné, které má na letošek naplánováno, je tak pozastavené, protože slavného písničkáře čeká na začátku března další zákrok – operace bypassu.