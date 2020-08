F.O.O.D. piknik: Fronty se stály na švédské kuličky, barbeque a hotdogy

Festival dobrého jídla a pití F.O.O.D. piknik oslavil 10 let a není lepší oslavy než ve společnosti těch nejlepších kuchařů, českých farmářů a stánkařů. Právě takový byl piknik 30. 8. na pražské Ladronce. Co návštěvníkům chutnalo nejvíce a na co se stály nejdelší fronty?