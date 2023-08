Foot fetiš neboli touha po chodidlech vás nemusí děsit: Sex koučka radí, jak uspokojit partnera pomocí nohou

Pokračování 3 / 5

Jak to partnerovi dopřát

Pokud tedy zjistíte foot fetiš u svého partnera, není se třeba obávat. Tak jako u jiných experimentů je důležitá komunikace a vzájemná důvěra. Otevřeně si o tom promluvte, ale na nic nespěchejte, pokud si nejste jistá. „Ne vždy to u toho druhého vyvolá dobré emoce. Takže pokud se váš protějšek svěří s touto preferencí, berte to pozitivně. Ale klidně si vezměte čas na rozmyšlenou. V dobrém vztahu by měl být jak prostor pro vyjádření potřeb, tak i prostor pro vyjádření hranic. Pokud je to pro vás moc, je dobré to partnerovi sdělit,“ radí sex koučka.

„Pokud to chcete zkusit, zeptejte se partnera, která část nohou či souvisejících předmětů je nejvíc vzrušující. Ptejte se na jeho/její fantazie a scénáře takových her. Zároveň si vyjasněte, zda a jak bude probíhat váš běžný sex,“ dodává odbornice.