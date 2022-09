Fotogalerie: Co královna Alžběta II. milovala celý život? Koně, psy a auta

Královna Alžběta II. plnila svědomitě celých 70 let svou úlohu panovnice a hlavy anglikánské církve. Co jí pomáhalo zvládnout tento těžký úkol? Jak se odreagovávala, v čem hledala útěchu i zábavu a co ji dokázalo zaručeně pobavit?