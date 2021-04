Ve svém životě potkal František tři nezapomenutelné ženy. První byla bývalá manželka, se kterou se po vychování dětí rozvedli. Druhou ženou je současná manželka, s níž se výborně doplňují a oba mají pocit, že jsou stvořeni jeden pro druhého. Třetí ženou je milenka, k níž cítí František to, co k žádné jiné ženě necítil.

Když se zpětně ohlédnu za svým životem, mám pocit, že teprve nyní má tu pravou jiskru. Někdo by řekl, že muži po šedesátce mají to nejlepší za sebou a do ruky jim patří jen křížovky a sudoku, ale já se na to dívám úplně jinak.

S mojí první ženou jsem byl od mých pětadvaceti let. Po škole jsme se vzali a založili rodinu. Vychovali jsme tři krásné děti, od kterých mě nyní těší sedm vnoučat. Jakmile děti odešly, pochopili jsme s manželkou, že nás k sobě už nic netáhne a nemáme nic společného. Já jsem miloval lyže, běžky, kolo a běhání – zkrátka vše, co moji ženu k smrti nudilo. Bez problémů jsme se dohodli na rozvodu a šli každý svou cestou. Ani naše děti to moc nepřekvapilo. Bylo to logické vyústění našeho vztahu.

Asi po dvou letech jsem narazil na stejně energickou ženu, jako jsem já. Maruška je v mém věku a má podobný životní osud. Také se s manželem rozvedla ve chvíli, kdy se jejich děti osamostatnily. Výborně jsme si hned od začátku rozuměli. Oba milujeme sport, takže často trávíme volný čas na horách a v přírodě.

Po třech letech společného soužití jsme se vzali. Bylo nám jedno, že je nám už přes padesát. Chtěli jsme být sezdáni a tak se stalo. Pořídili jsme si pěkný domeček na malé vesnici, blízko lesa. Zhlédli jsme se také v zahradničení a pěstujeme nejrůznější ovoce a zeleninu.

Často si na zahradě rozděláme oheň a se skleničkou vína se jen tak díváme do lesa a posloucháme ptáky. Každý den si najdeme také čas na dlouhou procházku po lese a okolí. Žili jsme si takový klidný a spokojený život nastávajících důchodců, než jsem poznal Martinku.

Po pár letech společného života se do naší bezprostřední blízkosti nastěhovali noví sousedé. Je to mladý sezdaný pár bez dětí. Manžel Petr moc času doma netráví. Jako majitel autoservisu si to nemůže dovolit. Jeho žena Martinka je tak často sama doma. Téměř denně se potkáváme na zahradě či v okolí domu a vždy si máme co říct.

Martina je velmi sympatická, mladá, krásná žena s přitažlivým tělem. Především v létě při práci na zahradě vyniknou její přednosti nejvíce. Řekl bych, že je to žena do nepohody. Zahradničí, vaří, peče a celkově se dobře stará o teplo rodinného krbu.

Protože se moje žena Maruška ještě částečně věnuje své práci architektky, bývá poměrně často pryč. A tak mi zbývá mnoho volného času, který čím dál tím více trávím se sousedkou Martinou. Párkrát jsem Martinku pozval schladit se do našeho bazénu, chodí si k nám pro ovoce a půjčuju jí knihy. S každou návštěvou jsem cítil, jak si víc a víc rozumíme a jak v sobě nacházíme zalíbení. No a pak se to stalo. Letmé polibky na rozloučení se proměnily v milenecký vztah.

Říkám si, že to snad není možné. Co na mě taková mladá kočka vidí. Ano, na svůj věk mám dobrou postavu, protože je sport má vášeň. Ale i tak. Na druhou stranu opravdu cítím, že Martinku přitahuji a klape nám to. A to nejenom v posteli.

S Maruškou spolu skoro vůbec nespíme, protože sama už nějakou dobu nechce. Ale s mojí milenkou je to úplně jiné. Cítím se ve formě jako za mlada. Je to s ní nezapomenutelné, žhavé a bláznivé. Vždy s ní cítím velké vzrušení.

Moje milenka je nyní moje zábava, moje křížovka a sudoku. Jak to bude pokračovat a kdy to skončí? Sám nevím. Užívám si toho, co je nyní, a je to báječné. Vím, že nikdy už nebudu cítit to, co cítím, když jsem s milenkou. Maruška o mé nevěře nic neví, stejně jako manžel Martinky. Je to naše malé velké tajemství, které si s sebou ponesu asi až do hrobu.

TIP NA VIDEO: Musí vždy nevěra znamenat konec vztahu?