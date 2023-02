Freddie, Elton, Ricky: Kteří slavní muži opustili své partnerky kvůli milenci?

Vyrovnat se s odlišnou sexuální orientací stojí hodně úsilí a odvahy. Své o tom vědí i slavní homosexuální muži, kteří v minulosti dokonce uzavřeli manželství se ženou. Někteří proto, že si ještě nebyli jisti svojí náklonností k mužům, jiní zase, aby uklidnili své fanynky. Kteří to byli?

Jakub Jankto Sedmadvacetiletý profesionální fotbalista Jakub Jankto hraje na pozici levého křídelníka za klub AC Sparta Praha, kde je na ročním hostování s opcí ze španělského klubu Getafe CF. Také hraje za český národní tým. Nyní se stal prvním aktivním fotbalistou v elitní soutěži, který oznámil, že je gay, což ho katapultovalo mezi globální hvězdy s obrovskou podporou. „Jako všichni ostatní chci i já svobodně žít svůj život. Bez strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou. Jsem homosexuál a už se nechci déle skrývat,“ uvedl fotbalista. Jeho odvážné prohlášení obletělo celý svět a rezonovalo v hlavních zprávách televizní stanice CNN i rádia BBC. Píší o něm média a weby v Anglii, v Itálii, ve Francii i v USA. Všichni s úctou, neboť statečně prolomil tabu. „Jsem pyšná, že dokázal sebrat sílu a jít s tím veřejně ven. Je prvním z fotbalistů, kdo to oznámil... Když mi to Kuba řekl, dal mi zároveň velkou svobodu. Teď je důležité, aby byl v pohodě a šťastný,“ uvedla v rozhovoru pro iDnes.cz Janktova bývalá partnerka Markéta Ottomanská, s níž má tříletého syna. „Žij svůj život, Jakube,“ vzkázala Sparta ve strohém prohlášení bez dalších podrobností a otázek. Jak na Janktův coming out reagují ve světě? Podívejte se na video:

Ricky Martin Ricky Martin se ke své homosexuální orientaci přiznal v roce 2010 na svých webových stránkách. „Jsem velmi hrdý na to, že mohu říct, že jsem šťastný homosexuál. Je pro mě požehnání být tím, kdo jsem," uvedl zpěvák. Byl to šok pro mnoho jeho fanynek, ne však pro jeho dlouholetou přítelkyni modelku a moderátorku Rebeccu de Alba. „Měl jsem ženu, která byla úžasná. Bohužel už spolu nemluvíme, ale byla skvělá. Byla silná a věděla o mně. Věděla, že jsem gay a přesto se mnou byla," uvedl zpěvák. Během let, kdy Ricky randil s ženami i muži, potkal svoji životní lásku Jwana Yosefa, kterého si v roce 2018 vzal. Pár spolu vychovává dvojčata, která Rickymu v roce 2008 porodila náhradní matka.

Freddie Mercury Frontman legendární britské kapely Queen si svoji sexuální orientaci dlouho nepřipouštěl. Několik let byl zamilovaný do své životní lásky Mary Austin, kterou si chtěl dokonce vzít. Právě ta odhalila Mercuryho orientaci a navrhla rozchod. Zůstali však přáteli až do konce života a Freddie ji navždy považoval za lásku svého života. Právě jí je také věnovaná píseň Love Of My Life. Poté, co se rozešli, začal si Freddie Mercury užívat s muži, přičemž se nakazil nemocí AIDS. V té době také poznal svého partnera Jima Huttona, který s ním zůstal až do jeho smrti v roce 1994. Teprve na smrtelné posteli se Freddie veřejně přiznal ke své orientaci. Jeho první láska Mary je však dodnes jediná, kdo ví, kde je rozprášen jeho popel.

Elton John Britský zpěvák Elton John patří ke slavným hvězdám, které svoji sexuální orientaci dávají výrazně najevo a nebojí se bojovat za práva homosexuálů. Ne vždy tomu tak ale bylo. Skutečnost, že je gay, tajil až do svých čtyřiceti let a neuvědomoval si to až do třiadvaceti. Tehdy chodil s Lindou Woodrow, kterou dokonce požádal o ruku. Nakonec se ale svatba nekonala a zpěvák se dokonce pokusil o sebevraždu, protože nevěděl, kudy ze situace ven. Homosexualitu si potvrdil až v roce 1970, kdy odcestoval do USA, kde byla veřejnost k homosexuálům benevolentnější. Přesto aby uklidnil své fanoušky, vzal si v roce 1984 za manželku německou zvukovou inženýrku Renate Blauel. Jen o čtyři roky později ale už odmítal žít ve lži, s Renate se rozvedl a k homosexualitě se veřejně přiznal. V roce 1993 pak poznal filmaře Davida Furnishe, s nímž tvoří pár dodnes. V roce 2005 se vzali a vychovávají spolu dva syny, které adoptovali. Mimochodem, pokud jste fanynkou Eltona Johna, rozhodně byste si neměla nechat ujít jeho letošní koncert, který proběhne 7. května 2019 v pražské O2 Areně!

Cary Grant Cary Grant bojoval se svojí orientací ještě v době, kdy byla homosexualita naprosté tabu. Když se v roce 1932 potkal při natáčení filmu Hot Saturday s Randolphem Scottem, jiskra mezi nimi prý přeskočila téměř okamžitě. Oba herci spolu začali nepřetržitě trávit čas a dokonce spolu i bydleli. Vyskytovali se navíc často v homosexuálním prostředí, a tak na sebe spekulace o jejich tajném vztahu nenechaly dlouho čekat. Jakmile se ale tyto informace dostaly ven, veřejnost byla pobouřena, a tak studio zasáhlo a donutilo Caryho Granta, aby se oženil. Svazek s manželkou Virginií ale vydržel pouhých třináct měsíců a manželka se nechala slyšet, že její manžel neprojevoval žádnou sexuální touhu. Hned po rozvodu se Cary vrátil k Randolphovi, což se studia snažila skrývat smyšlenými historkami o románcích herce s krásnými ženami. Ostatně, stejná situace probíhala v případě Randolpha. Dohromady byli oba ženatí celkem sedmkrát, vždy se k sobě ale vraceli. Společná natáčení proto studia zatrhla a jejich posledním filmem, kde si zahráli spolu, tak byl paradoxně snímek Má nejlepší manželka. Jejich vztah to ale nezničilo a stýkali se ještě dlouho poté.