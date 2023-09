Už jste slyšela o fuj faktoru? Může za spoustu rozchodů! Partnery odrazuje zápach, špína za nehty i boty bez ponožek

Oficiální termín pro tento stav neexistuje; jedná se o to, že se vám partner najednou začne hnusit. Fuj faktor se nejčastěji objevuje hned ve fázi seznamování a bližšího poznávání, nebo naopak ve chvíli, kdy už vyprchalo prvotní okouzlení a vztah je, jak se říká, přechozený. V angličtině pro něj existuje pojem „syndrom zhnusení“. A i když to zní docela vtipně, rozhodně to není legrace. Podle seznamovací platformy Seeking právě kvůli němu ukončilo partnerský vztah celých 65 % lidí z 2 tisíc respondentů, kteří se zúčastnili průzkumu agentury OnePooll.

Jako nejčastější příčinu rozchodů uvádějí ženy skutečnost, že jim najednou partner přestal vonět, respektive jim začal páchnout, a to natolik silně, až to v nich vyvolávalo odpor. V takovém případě je jasné, že ze vztahu zmizí i sex. A pokud ve vztahu nefunguje intimní stránka, dvojice si přestává o to více rozumět.

Dá se syndrom zhnusení překonat?

Většina lidí hledá primárně problém na straně partnera, ale vhodné je zaměřit se na sebe, a to především u dlouhodobých vztahů. To, že nám najednou někdo, koho jsme milovali, začne být odporný, je spojeno spíše s problémem k sobě samému. Pokud jste ochotni věnovat vztahu trochu úsilí a sebeovládání, zamyslete se pečlivě nad tím, co vám na partnerovi vadí a proč. Velmi důležité je být upřímný i k němu a otevřeně s ním vše probrat. Teprve potom můžete pracovat na změně. Mnohdy to partneři bez pomoci nezvládnou, a tak je vhodné absolvovat sezení s terapeutem. Jiné je to v případě, kdy potenciálního partnera teprve poznáváte. Pokud vám už na prvním rande vadí i to, jak muž naproti u stolu dýchá, nelámejte to přes koleno a jděte dál.